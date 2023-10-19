Важное в РТ
· Служба новостей

Клиенты Сбера могут оформить карту «Адафа» и счет «Амана» в Москве и восьми регионах России

Подписаться в Telegram

Новые продукты Сбербанка —дебетовая СберКарта «Адафа» и счет «Амана» доступны клиентам в любом отделении, расположенном в Москве, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Адыгее.

Эти продукты соответствуют стандартам шариата и сертифицированы Шариатским консультационным советом Сбера: при оформлении карты открывается новый платежный счет, на который не начисляются проценты на остаток. Счет «Амана» предназначен для хранения денег в соответствии со стандартами AAOIFI.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы продолжаем пополнять нашу продуктовую полку и расширять территориальную доступность для всех. Первыми пилотными территориями выбраны регионы с наибольшим спросом на продукты исламского финансирования.

Важно отметить, что продукты доступны всем желающим вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Развитие новой бизнес-модели удовлетворяет потребность в финансовых инструментах, отвечающих ценностям клиентов».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Новости Татарстана

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

уничтожение тараканов в квартире в балашихе

Новости Татарстана

день назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

мастер по художественной резьбе в Красноярске

Лонгриды

3 часа назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Новости Казани

день назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

день назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ураганом повредило кровлю Нацмузея и свалило 43 дерева

Новости Казани

день назад

В Казани Роспотребнадзор призывает закрыть общепит на выходные
Лонгриды
2 дня назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

3 часа назад

Синоптик Аухадеев: в Казани усилятся ветер и осадки

Интересное в Казани

день назад

Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома

Новости Татарстана

4 часа назад

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий
В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили
Новости Казани
8 часов назад

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Новости Казани

4 часа назад

В Татарстане на трассе нетрезвый нефтяник без прав устроил ДТП с пострадавшим

Новости Казани

5 часов назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Новости Казани

6 часов назад

В Казани заметили загоревшийся автобус
В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины
Новости Казани
день назад

В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины