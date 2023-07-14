Клиенты программы «Бизнес-кешбэк» Сбера заработали 1,7 миллиарда рублей

За четыре года корпоративные клиенты программы конвертировали бонусные баллы в рубли по курсу «1 балл = 1 рубль» на сумму 1,72 миллиарда. При этом только за 2022 они заработали 690 млн рублей.

Больше всего бонусов предприниматели получили за покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, на станциях техообслуживания, в магазинах товаров для дома, автозапчастей и стройматериалов, местах общественного питания и на автозаправочных станциях.

С 22 мая держатели премиальной бизнес-карты дополнительно получают повышенный кешбэк — 5% — в таких востребованных категориях расходов, как кафе, рестораны и фастфуд, транспорт и прокат автомобилей, офисное программное обеспечение и сопровождение. Премиальная бизнес-карта бесплатна при активном использовании и даёт повышенные лимиты на операции.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Нашей программе "Бизнес-кешбэк" исполнилось четыре года. Когда мы запускали её в июле 2019 года, такой широко распространённый сегодня инструмент, как бизнес-карта, для многих был в новинку, а Сбер выступал одним из первопроходцев на этом новом рынке. Сегодня же бизнес-карты знакомы тысячам наших клиентов-предпринимателей как удобный и безопасный способ оплаты деловых покупок. Кешбэк начисляется за каждую трансакцию — это ещё один источник дохода, который не требует от бизнеса никаких дополнительных усилий. Достаточно открыть дебетовую бизнес-карту Сбера, подключиться к программе в интернет-банке СберБизнес и оплачивать ей покупки, бонусы будут накапливаться автоматически».

Программу для корпоративных клиентов «Бизнес-кешбэк», которые используют бизнес-карты банка, Сбер запустил четыре года назад. За это время к ней подключилось 630 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, более 90% из них — представители малого и микробизнеса.

Программа подключается ко всем дебетовым картам СберБизнеса. За любые покупки, оплаченные такой картой, начисляется кешбэк: 0,5% от стоимости покупки по дебетовым бизнес-картам и до 5% — по премиальным. Один балл равен одному рублю. Накопив 3000 баллов, их можно обменять на рубли. Ежемесячно можно копить до 5000 бонусов. Подробнее о программе «Бизнес-кешбэк».