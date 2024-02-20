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Клиенты «Открытия» могут заказать платежный стикер ВТБ

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В рамках интеграции двух банков под единым брендом клиенты «Открытия» могут заказать платежный стикер ВТБ. Он доступен для оформления как в офисах, так и в интернет-банке «Открытия» и ВТБ Онлайн.

Платежный стикер – аналог пластиковой карты, повторяющий весь ее функционал. С его помощью можно, как раньше, оплачивать покупки смартфоном в одно касание и снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Использование платежного стикера безопасно: на нем нет номера, срока действия и CVC-кода, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать.

Также клиенты банка могут заказать дополнительный платежный стикер для близких. Для детей стикеры доступны в специальном дизайне – с котиками, аниме и корги.

Для новых клиентов ВТБ или клиентов банка, оформивших стикер для близких до 31 марта 2024 года, доступен кешбэк 25% на популярных маркетплейсах и 10% на все остальные покупки.

«В условиях объединения розничной сети двух банков у клиентов «Открытия» появился доступ ко всей продуктовой линейке ВТБ, в том числе они могут заказать такой современный и удобный платежный инструмент, как стикер. С момента запуска платежных стикеров в октябре 2023 года банк выдал розничным клиентам более 500 тыс. дебетовых и кредитных стикеров. До конца 2024 года мы планируем выпустить 1 млн стикеров», – отмечает руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

«После ухода из России зарубежных платежных систем cтикеры стали удобной альтернативой бесконтактной оплаты смартфонами на iOS. Мы запустили стикеры с NFC-чипом летом прошлого года и увидели ощутимый спрос со стороны пользователей на этот платежный форм-фактор, поэтому актуальное предложение ВТБ полностью отвечает потребностям наших клиентов», – отметил заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексей Перов.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000

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