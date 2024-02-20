Клиенты «Открытия» могут заказать платежный стикер ВТБ
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В рамках интеграции двух банков под единым брендом клиенты «Открытия» могут заказать платежный стикер ВТБ. Он доступен для оформления как в офисах, так и в интернет-банке «Открытия» и ВТБ Онлайн.
Платежный стикер – аналог пластиковой карты, повторяющий весь ее функционал. С его помощью можно, как раньше, оплачивать покупки смартфоном в одно касание и снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Использование платежного стикера безопасно: на нем нет номера, срока действия и CVC-кода, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать.
Также клиенты банка могут заказать дополнительный платежный стикер для близких. Для детей стикеры доступны в специальном дизайне – с котиками, аниме и корги.
Для новых клиентов ВТБ или клиентов банка, оформивших стикер для близких до 31 марта 2024 года, доступен кешбэк 25% на популярных маркетплейсах и 10% на все остальные покупки.
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