По итогам первого полугодия 2023 года банк «Открытие» выплатил клиентам порядка 2,8 млрд бонусных рублей в качестве кешбэка в рамках программы лояльности МАКС. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом клиенты банка потратили за первые шесть месяцев 2,6 млрд бонусных рублей — почти на четверть больше, чем годом ранее.

Количество зачислений бонусов на карточные счета в первом полугодии 2023 года впервые превысило 4 млн штук против 3,76 млн за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 8%. Среднемесячное количество клиентов, которым начисляются бонусы также выросло на 8% — до 675 тысяч.

При этом общий объем потраченных клиентами бонусов год к году в первом полугодии вырос почти на 25% — до 2,6 млрд бонусных рублей.

В структуре расходования бонусов существенных изменений не произошло. 67% клиентов направили полученный кешбэк на компенсацию трансакций, 28% на оплату СМС-информирования, 5% — на погашение процентов по кредитам.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.