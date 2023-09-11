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Китайские бренды стимулируют продажи, запуская финансовые программы с банками

Китайские бренды стимулируют продажи, запуская финансовые программы с банками

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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Сегодня все больше потребителей открывают для себя новые китайские автомобильные бренды. Так, по результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), почти две трети россиян (64%) считают марки из КНР достойной заменой ушедших из России иномарок. При этом в августе на российском авторынке было продано почти 60 тысяч «китайцев», а их доля составила порядка 53%.

Китайские автопроизводители продолжают активную экспансию на российский рынок, в том числе запуская разнообразные финансовые программы с ведущими российскими банками. Так, к примеру с сентября 2023 года на рынке запущена программа автокредитования BAIC Finance на покупку новых китайских автомобилей BAIC, выпускаемых на калининградском заводе АВТОТОР. Программа стартовала в партнерстве с шестью российскими банками, включая Открытие, ВТБ, Росбанк и прочие. К примеру, клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на сумму до 8 млн рублей, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 20%.

При этом заемщик может получить дисконт при оформлении страховых и сервисных услуг, снизив минимальную ставку. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа.

Старт продаж автомобилей BAIC в России состоялся в июле 2023 года. Модельный ряд на сегодня представлен BAIC US PLUS, BAIC X35, BAIC BJ40.

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