Китайские автомобили стали доступнее в кредит

В текущих условиях авторынка одной из мер поддержки продаж новых авто выступают именно программы субсидирования отрасли – как со стороны государства, так и автопроизводителей. Сегодня уже порядка 40-45% новых машин в авторителейле продается в кредит. И если государственная программа финансирования льготного автокредитования себя уже практически исчерпала в этом году, то есть поддержка отечественных автопроизводителей на этот год завершена, то субсидирование со стороны китайских автоконцернов активно развивается.

Так, марки Dongfeng и Voyah запустили субсидированные программы автокредитования по ставкам от 0,01% с целым рядом российских банков - ВТБ, Открытие, Альфабанк и другие. Размер ставки зависит от суммы первоначального взноса и периода кредитования. А самые выгодные ставки по подобным программам действуют для клиентов, которые хотят выплатить кредит в минимально короткие сроки (до двух лет) и при первоначальном взносе от 70-90%.

К примеру, в «Открытие Авто» залоговый автокредит на Aeolus Shine Max можно оформить на сумму до 7 млн рублей, сроком до семи лет и с первоначальным взносом от 20%, а на Aeolus Shine Max марки DongFeng - до 3 млн рублей, сроком от до семи лет и с первоначальным взносом от 10%.

По словам представителей банка, с повышением ставки ЦБ заемные деньги стали заметно дороже. В этом плане субсидия от производителей автомобилей позволит поддержать объемы рынка и сделать автомобили для россиян доступнее.