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Китайская марка Chery впервые вошла в тройку лидеров автострахования в Татарстане

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Компания СберСтрахование подвела итоги 11 месяцев 2023 года и выяснили, на какие автомобили жители Республики Татарстан чаще всего оформляли каско. На первом месте оказалась отечественная марка Lada, она сместила на второе место Kia — лидера прошло года. На третьем месте расположились китайские автомобили Chery - за 11 месяцев 2023 года полисы на них оформляли в 5 раз чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Замыкают пятёрку лидеров Hyundai и Volkswagen

Рост популярности китайских машин заметен по России в целом. За 11 месяцев 2023 года клиенты СберСтрахования оформили на автомобили Geely почти в 20 раз больше полисов каско, чем в прошлом году. На первом месте оказалась отечественная марка Lada, она сместила на второе место Kia – лидера прошлого года. На втором и третьем месте расположились автомобили ещё двух китайских производителей — Chery и EXEED, закрывает топ-5 Nissan. В 2022 году китайские бренды не входили даже в топ-20.

Также в сервисе СберАвто выяснили, какие автомобили россияне приобретали чаще других. Наибольшей популярностью на площадке СберАвто в январе — ноябре 2023 года пользовались LADA (10%), Kia (9%), Toyota (8%), Hyundai (7%) и Volkswagen (6%).

Из китайских авто лучше всего продаются HAVAL (22% от общего числа продаж всех машин производства КНР), Chery (18%) и Geely (18%). Показательно, что продажи китайских машин на СберАвто в 2023 году выросли в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Чаще всего их покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Как и в прошлом году, клиенты СберСтрахования в Татарстане отдают предпочтение отечественной Lada и корейской Kia. Хотя в целом заметен и общероссийский рост популярности китайских марок. Так, Chery вошла в топ-5 по числу оформленных полисов каско, а автомобили Exeed стали страховать в 20 раз чаще, чем в прошлом году».

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«Интерес к полисам каско стабильно растёт: за 11 месяцев 2023 года в СберСтраховании оформили на 40% больше таких страховок, чем за тот же период прошлого года. Мы стремимся сделать процесс урегулирования удобнее и проще, поэтому постоянно дорабатываем наши продукты. Сегодня клиенты могут получить направление на ремонт повреждённого стекла всего за минуту и вернуть своему авто первозданный вид гораздо быстрее».

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