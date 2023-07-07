Кирилл Царёв: Вариативность платёжных решений позволяет всему рынку двигаться вперёд

В ходе сессии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал о развитии инновационных способов оплаты и связанных с этим возможностей и вызовов.

Наряду с государственным регулированием платёжных решений важно не мешать развиваться альтернативам, подчеркнул Кирилл Царёв. Сбер разработал собственное API для платежей по QR-коду, к которому подключились 6 банков.

Также было создано инновационное решение МультиQR. Вариативность платёжных решений позволяет всему рынку двигаться вперёд, ведь от этого выигрывают клиенты. Но для этого необходимо сделать несколько последовательных шагов.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Последняя миля, то есть клиентский опыт, — это важно. Следующим шагом становятся персональные данные: понимает ли клиент, какие данные он отдаёт и кому? После этого встаёт вопрос управления данными и вопрос их безопасности. Все банки стоят на защите интересов клиентов, с помощью искусственного интеллекта сегодня предотвращается гигантское количество мошеннических действий, но мошенники продолжают попытки получить эти данные. Защита персональных данных и есть новый стандарт, который важен для клиента. Данные становятся не только новой нефтью, но и важным фактором, на котором многое можно построить. Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит безопасность данных и докажет это клиенту».

В последние годы Сбер регулярно выводил на рынок новые платёжные решения, рассказал Кирилл Царёв. Сначала появились POS-терминалы, потом терминалы с NFC, потом QR, потом QR вмонтировали в терминалы и так далее. Сегодня у Сбера более 2 млн POS-терминалов, на которые банк сейчас раскатывает новые технологии. В финтехе, который даст лучший клиентский опыт платежей, и будет происходить большинство сделок. Хороший пример такой конкуренции — интернет-эквайринг, в котором выведены различные платёжные методы: СБП, QR, карта «Мир» и так далее.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Банк может вывести на страницу хоть 8 способов оплаты, в том числе кредитной картой, в рассрочку, частями, долями и так далее. Но нужно понимать, что клиент нормально может выбирать из трёх или четырёх вариантов. Поэтому любому участнику всегда придётся делать выбор, какие 3–4 варианта показать клиенту. Возвращаясь к искусственному интеллекту — он способен понимать, какому из клиентов какой платёжный способ более релевантен. Так что следующий вызов — сделать удобный клиентский путь. Я искренне верю, что будет большое многообразие платёжных методов. И тот, кто лучше поймёт, как клиенту из этой палитры дать простой и понятный выбор, — у того будет преимущество».

Важным аспектом дискуссии стали биометрические технологии. По мнению Кирилла Царёва, ключевое значение для дальнейшего развития этого направления будет иметь клиентский путь, который должен быть оптимальным. Второй фактор — доступность POS-терминалов, которые поддерживают биометрическую оплату. Если такие терминалы будут дорогими, возникнет вопрос, кто будет за них платить. И третий момент — согласие клиента на передачу данных. Сейчас Сбер передаёт биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС), однако перед этим запрашивает у каждого клиента согласие на такую передачу. Если клиент не даёт такого согласия, данные клиента удаляются из систем Сбера и не передаются в ЕБС.

В сессии также приняли участие: генеральный директор, Председатель Правления АО «Национальная система платёжных карт» Владимир Комлев; заместитель Президента, Председателя Правления ВТБ Вадим Кулик; вице-президент по цифровым финансовым сервисам OZON Ваэ Овасапян; генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. Модерировала сессию первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Финансовый конгресс Банка России — одно из ключевых мероприятий финансовой индустрии, которое традиционно собирает ключевых топ-менеджеров и экспертов, помогает осмыслить актуальные тренды и выработать консолидированную стратегию развития отрасли. Сбер — генеральный партнёр конгресса.