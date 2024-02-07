Каждый третий житель Казани хотел бы заняться бизнесом

Самые популярные варианты для старта — открытие магазина и запуск частного производства

Почти треть жителей Казани (31%) хотели бы открыть своё дело, а каждый десятый (11%) уже занимается бизнесом, показал совместный опрос СберСтрахования и «Деловой среды». Опрос проводился в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Выше всего доля респондентов, готовых заниматься предпринимательством, среди молодёжи 18–30 лет (38%), ниже всего — среди людей старше 60 лет (16%). По данным опроса, заняться бизнесом хочет каждый третий мужчина (32%) и каждая четвёртая женщина (25%). Уже развивают своё дело 10% мужчин и 8% женщин.

Отвечая на вопрос о наиболее перспективных и прибыльных видах бизнеса в 2024 году, 19% опрошенных жителей Казани назвали открытие магазина продуктов, одежды, стройматериалов или других товаров. Почти столько же (18%) респондентов — сферу промышленного производства. Ещё 15% считают, что наиболее успешным будет бизнес в сфере общественного питания, 13% — в сельском хозяйстве. Пятое место в рейтинге делят сфера красоты и фитнеса (7%), а также сервисные центры и ремонтные мастерские (7%). Реже всего в ответах упоминались автомойки и ремонт машин (2%), строительство (2%) и доставка товаров и сервис вызова такси (1%).

Респонденты также озвучили, почему они хотели бы заняться бизнесом. Среди наиболее распространённых причин: стремление больше зарабатывать (30%), наличие идеи для стартапа (19%), нежелание работать «на кого-то» (17%). Опрошенные россияне рассказали и о том, что мешает им заняться предпринимательской деятельностью. Почти каждый пятый (18%) отметил семейные обстоятельства, каждый седьмой (14%) — отсутствие идей. Каждый десятый (10%) рассказал, что на ведение собственного дела у него нет денег.

Треть россиян, которые задумываются о запуске бизнеса, (32%) полагают, что значительные средства для реализации их идеи не нужны. Остальные рассматривают возможности взять кредит (20%), получить инвестиции от партнёров по бизнесу (9%), взять взаймы у знакомых (5%).

Зара Геворкян, заместитель генерального директора, руководитель блока корпоративного страхования: «Россияне, которые задумываются об организации бизнеса, выделяют широкий круг потенциальных проблем: от нехватки средств и ошибок в планировании до поломок оборудования и ЧС природного характера. Справиться с большинством из них помогает страхование, однако только четверть опрошенных понимают как. Мы в СберСтраховании выделили четыре основные категории рисков для бизнеса и создали комплексную программу — «Защита 360°». Полис обеспечивает защиту сотрудников, активов, финансов, а также предусматривает помощь в возмещении вреда третьим лицам. При этом мы рады, когда наши партнёры растут, и сможем предложить оптимальные решения для бизнеса любого размера».

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «У начинающего предпринимателя возникает большое количество вопросов по старту и развитию бизнеса. В нашем совместном исследовании с НАФИ мы выяснили, что большая часть владельцев бизнеса спрашивает совета по управлению бизнесом у членов семьи и друзей. На платформе dasreda.ru мы собрали уже больше двух тысяч бесплатных материалов, позволяющих разобраться с любым бизнес-вопросом. Контент мы готовим вместе с практикующими предпринимателями, которые добились успеха в своих нишах, поэтому он актуален и полезен».