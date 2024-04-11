Каждый шестой житель Казани собирается купить автомобиль в ближайший год

В этом году 15% казанцев планируют купить автомобиль, большинство из них рассматривают машину с пробегом. Такие данные получила компания СберСтрахование, опросив жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек.

Большинство респондентов из Казани (87%) собираются приобрести подержанный автомобиль, и только 13% рассматривают покупку из салона. При этом почти каждый четвертый (24%) планирует брать кредит.

В целом россияне готовы потратить на покупку на 20% больше, чем в 2023 году. На авто с пробегом опрошенные закладывают в среднем 556 тыс. рублей. Те, кто присматриваются к новым машинам, готовы к значительно большим расходам (1,6 млн рублей). При этом соотношение покупателей новых и подержанных автомобилей с прошлого года не изменилось.

По сравнению с прошлым годом внимание к брендам отечественных производителей выросло на 2%, а Lada стала лидером потребительских предпочтений: её рассматривают к покупке 17% россиян. Следом идут Toyota (9%), Nissan (6%) и Renault (6%).

При выборе автомобиля 67% опрошенных ориентируются прежде всего на соотношение цены и качества. Меньше всего россияне озабочены престижностью (2%) и дизайном (3%) будущей машины. 51% респондентов хотели бы приобрести седан, 16% — универсал, 7% — пикап и хетчбэк.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования: «Сегодня автомобиль есть в большинстве семей: 72% участников опроса рассказали, что владеют как минимум одной машиной. Каждый четвёртый из них хотя бы раз попадал в ДТП или сталкивался с другими автопроисшествиями за последние три года. Ремонт машины часто обходится недёшево для семейного бюджета, а поиск подходящей мастерской занимает немало времени и сил. Полис каско позволяет избежать всех этих неудобств, причём его преимуществами могут воспользоваться владельцы как новых, так и подержанных автомобилей. ОСАГО же можно быстро и легко оформить на маркетплейсе через мобильное приложение СберБанк Онлайн или в отделении Сбера. Вы сможете сравнить предложения от нескольких страховых и выбрать самое выгодное».

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка: «Покупка автомобиля — это высокие расходы для семейного бюджета, которые могут возрасти, если возникнет необходимость ремонта машины. Исследование показало, что почти каждый третий житель Казани сталкивался с дорожно-транспортными происшествиями за последние три года. В этой связи хочется подчеркнуть, что риски на дороге игнорировать нельзя. Оформление полиса каско — это необходимая мера для обеспечения безопасности и защиты финансов в случае инцидентов.

Оформить каско в СберСтраховании можно всего за несколько минут. Не нужно ехать в офис или собирать множество документов, расчёт происходит по госномеру и без осмотра автомобиля, если не было перерыва в сроках страхования. Если же понадобится заявить о происшествии, это можно сделать так же быстро в мобильном приложении или по номеру 900.