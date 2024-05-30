Каждый пятый житель Казани откладывает деньги для своих детей

При этом размер необходимых накоплений жители города оценивают в 7 млн рублей

Как и годом ранее, жители Казани считают своей обязанностью бережное отношение к здоровью детей, а самым важным для их гармоничного развития — родительскую любовь и заботу. Однако, каждый пятый (22%) опрошенный казанец считает необходимым помимо прочего обеспечить своего ребёнка стартовым капиталом. При этом размер необходимых накоплений жители города оценивают в 7 млн рублей. Такие данные получены в ходе исследования СберСтрахования жизни к Международному дню защиты детей.

Отвечая на вопрос, что необходимо дать ребёнку, 85,1% россиян выбрали здоровье, 79,4% — любовь и заботу. Далее идут достойное воспитание (69,3%), хорошее образование (68,9%) и наличие собственного жилья (63,7%). Каждый пятый (21,4%) родитель желает своему ребёнку хорошую работу, а каждый шестой — знание основ финансовой грамотности. Ещё 9,4% респондентов уверены, что родитель обязан обеспечить ребёнка стартовым капиталом.

Если в 2023 году на будущее своих детей считали необходимым откладывать 20% казанцев, то в этом году — 22%. Чаще остальных это мнение разделяют респонденты в возрасте 41-50 лет (39%) и 31-40 лет (34%). При этом, среди тех, кто формирует накопления на будущее детей, традиционно больше женщин — 28% против 19%. Больше всего сторонников идеи накопления средств оказалось в Махачкале (47%), Новокузнецке (29%), Астрахани (28%) и Хабаровске (27%). Меньше всего в Москве (16%), Санкт-Петербурге (18%), Новосибирске и Барнауле (по 19%).

В среднем жители Казани ежемесячно откладывают на накопления детей 5 тыс. рублей. Больше всех откладывают родители в возрасте 31-40 лет и 41-50 лет — по 8 тыс. рублей. В отличие от прошлого года, мужчины оказались щедрее женщин — 7 тыс. рублей против 5 тыс. рублей. Самые крупные суммы на будущее сыновей и дочерей выделяют жители Москвы (12 тыс.), Санкт-Петербурга (10 тыс.), Махачкалы, Ростова-на-Дону, Саратова, Севастополя и Ярославля (по 9 тыс.).

Что касается цели накоплений, то здесь, в отличие от прошлого года, лидирует оплата образования (высшего и среднего) — такой вариант выбрали 65,2% россиян. 49,6% высказались за необходимость откладывать деньги на покупку недвижимости (лидер прошлогоднего исследования — 69,9%). Чуть более трети опрошенных (33,9%) формируют сбережения на укрепление здоровья детей. Каждый шестой (17%) — на открытие ребёнком собственного дела. Ещё 9,1% считают, что деньги необходимы ребёнку, чтобы чувствовать себя свободно, а 6,9% формируют капитал для переезда в другой город.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«В среднем россияне, хотят накопить на будущее детей 8 млн рублей. Жители Казани — 7 млн рублей. Интересно, что у женщин в этом году финансовые цели выше — 9 млн и 7 млн рублей соответственно. Эффективно формировать сбережения помогают программы накопительного страхования жизни (НСЖ), тем более что сейчас копить на будущее ребёнка можно с момента его рождения. По нашей статистике, 6 из 10 полисов НСЖ оформляют женщины 40-60 лет. Средний срок накоплений — 10 лет, самые популярные цели — оплата образования и покупка недвижимости. НСЖ позволяет создать капитал к определённому сроку, имея постоянную страховую защиту. При наступлении страхового случая, ребёнок всё равно получит деньги — их выплатит страховая компания».

Интересно, что наиболее крупную сумму планируют накопить для детей жители Санкт-Петербурга (16 млн), Москвы (14 млн), Екатеринбурга (11 млн), Севастополя и Челябинска (по 10 млн). Скромнее в своих стремления жители Астрахани (4 млн), Махачкалы, Новокузнецка и Оренбурга (по 5 млн).

Как и годом ранее, подавляющее большинство участников опроса (91,2%) считает необходимым давать карманные деньги своим детям. В Казани такого мнения придерживаются (90%) респондентов. В основном они предназначены для питания в школе и вне её (57,1%), оплаты проезда (48,3%), повышения финансовой грамотности (18,3%), компьютерных игр и развлечений (11,7%), обучения накоплению (10,3%), оплаты телефона (8,1%).

Интересно, что в 2022 году большинство россиян называли оптимальным возрастом для карманных денег 9 лет, в 2023 — 10 лет, а в 2024 — 13-14 лет. Жители Казани же готовы в основном выделять средства ребёнку на мелкие траты с 14 лет. При этом размер карманных денег составляет 401 рубль.

Обучать ребёнка основам финансовой грамотности, по мнению россиян, пора уже с 7 лет. Жители Астрахани, Волгограда, Красноярска, Омска, Оренбурга, Томска и Ярославля начинают знакомить детей с денежной азбукой раньше других — уже в 6 лет. Жители Казани — с 9 лет. При этом больше половины родителей (53,8%) уверены, что основную роль в повышении финансовой грамотности детей играет школа. Ещё 25,2% уверены, что это задача семьи. Каждый десятый (10,3%) россиянин хотел бы, чтобы знакомить с финансами начинали ещё в детском саду. Столько же (10,7%) считают, что это — задача вуза.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

Самые популярные желания россиян для детей (%)

Здоровье 85,1 Любовь и забота 79,4 Достойное воспитание 69,3 Хорошее образование 68,9 Жильё, недвижимость 63,7 Хорошая работа 21,4 Финансовая грамотность 16,6 Стартовый капитал 9,4

Доля тех, кто откладывает на образование детей, их будущее, обеспечение стартовым капиталом и т.п. (%)

Астрахань 28 Барнаул 19 Владивосток 23 Волгоград 22 Воронеж 24 Екатеринбург 20 Ижевск 21 Иркутск 22 Казань 22 Кемерово 24 Киров 22 Краснодар 22 Красноярск 21 Махачкала 47 Москва 16 Набережные Челны 25 Нижний Новгород 19 Новокузнецк 29 Новосибирск 19 Омск 25 Оренбург 25 Пенза 22 Пермь 23 Ростов-на-Дону 20 Рязань 25 Самара 21 Санкт-Петербург 18 Саратов 23 Севастополь 21 Тольятти 23 Томск 25 Тюмень 23 Ульяновск 25 Уфа 20 Хабаровск 27 Челябинск 23 Ярославль 24

Средняя сумма, которую россияне откладывают на будущее детей (тыс. рублей)