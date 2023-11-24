Казанскую Чашу наполнили подарками от МТС к 30-летию экосистемы

МТС, цифровая экосистема, выпустила серию видероликов в 3D со знаковыми достопримечательностями российских городов. В Казани Чаша стала гигантской виртуальной подарочной коробкой с миллионами ценных призов, которые МТС разыгрывает в честь 30-летнего юбилея. В числе подарков - автомобили, путешествия, билеты на концерты, встречи с селебрити, подписки на продукты экосистемы. В розыгрыше могут принять участие не только клиенты МТС, но и любой желающий.

Казань попала в список шести крупных городов страны, достопримечательности которых стали полотнами для диджитал-художников. «Центр семьи «Казан», популярный среди туристов и жителей благодаря необычной форме объекта и красивой городской панораме вокруг, стал главным персонажем видео, созданного с использованием компьютерной графики и размещенного на YouTube-канале МТС. В конце ролика появляется QR-код, который ведет на масштабный розыгрыш призов.

Помимо Казани, видеоролики в 3D, демонстрирующие подарки от сервисов экосистемы, появились на фоне знаковых достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Напомним, до 7 января 2024 года татарстанцы могут выиграть автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с известными писателями от сервиса Строки, с популярными артистами от МТС Музыки и многое другое.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru