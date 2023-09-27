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Казанским пятиклассникам рассказали о нейросетях и искусственном интеллекте в «Школе 21»

Казанским пятиклассникам рассказали о нейросетях и искусственном интеллекте в «Школе 21»

Источник: пресс-служба Сбербанка

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Около 40 учеников пятого класса казанской гимназии посетили кампус «Школы 21» в Казани. Экскурсию для детей организовали в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». Ведущие технологические компании пятый год подряд проводят тематические уроки, чтобы познакомить школьников с перспективными профессиями в ИТ-сфере.

Перед экскурсией школьникам рассказали, что такое нейросети, где используется искусственный интеллект и как вообще интеллект может быть искусственным. А заодно продемонстрировали возможности ИИ на примере машинного зрения.

Александр Четвергов, руководитель проектов отдела по работе с участниками и партнерами в «Школе 21»:

«Приятно видеть неподдельный интерес школьников к новым технологиям. Искусственный интеллект становится важной частью нашей жизни. Подобные мероприятия, подогревающие этот интерес, помогут ребятам успешно адаптироваться к быстро меняющемуся миру и вносить свой вклад в развитие технологий».

Затем ребята познакомились со «Школой 21» — бесплатной школой программирования от Сбера. Пятиклассники осмотрели кампус — он оснащен современными компьютерами и напоминает красивый и уютный ИТ-офис. Особенно гостей впечатлили игровые комнаты с настольным теннисом и приставками, где нередко собираются участники «Школы 21».

Данное мероприятие ребятам очень понравилось, поэтому подобные встречи планируется проводить и дальше, тем более что спрос на специалистов по ИИ в настоящее время активно растет.

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