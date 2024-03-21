Казанцы стали первыми в рейтинге пользователей Telegram

МТС, цифровая экосистема, проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года на базе обезличенной Big Data МТС. Первое место среди городов-миллионников по использованию платформы Казань делит с Петербургом, а по востребованности мессенджера по стране занимает седьмое место.

По данным МТС Ads, доля пользователей Telegram в Казани — 65%, это наибольший показатель среди городов-миллиоников. В целом по Татарстану доля меньше — 58%. Как отмечают аналитики, пользователи чаще всего заходят в мессенджер во время обеда: в интервале с 13 до 14 часов.

По популярности Telegram в регионе на одной позиции с Татарстаном расположились Дагестан, Адыгея и Калининградская область. А в лидерах этого рейтинга - Магаданская область (70%), Саха (Якутия) (67%) и Санкт-Петербург (65%), как город федерального значения.

Авторы исследования подчеркивают, что ежемесячное количество пользователей Telegram по стране в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше аналогичного периода в 2022 году. Больше 70% россиян используют мессенджер активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц.