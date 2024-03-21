Важное в РТ
· Служба новостей

Казанцы стали первыми в рейтинге пользователей Telegram

Казанцы стали первыми в рейтинге пользователей Telegram

Фото: ПАО МТС

Подписаться в Telegram

МТС, цифровая экосистема, проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года на базе обезличенной Big Data МТС. Первое место среди городов-миллионников по использованию платформы Казань делит с Петербургом, а по востребованности мессенджера по стране занимает седьмое место.

По данным МТС Ads, доля пользователей Telegram в Казани — 65%, это наибольший показатель среди городов-миллиоников. В целом по Татарстану доля меньше — 58%. Как отмечают аналитики, пользователи чаще всего заходят в мессенджер во время обеда: в интервале с 13 до 14 часов.

По популярности Telegram в регионе на одной позиции с Татарстаном расположились Дагестан, Адыгея и Калининградская область. А в лидерах этого рейтинга - Магаданская область (70%), Саха (Якутия) (67%) и Санкт-Петербург (65%), как город федерального значения.

Авторы исследования подчеркивают, что ежемесячное количество пользователей Telegram по стране в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше аналогичного периода в 2022 году. Больше 70% россиян используют мессенджер активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Интересное в Казани

час назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм

уничтожение борщевика цена в московской области

Новости Казани

20 часов назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё, что вы хотели знать о винирах: разговор со стоматологом

пирсинг смайл цена в Москве

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

день назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Новости Казани

день назад

«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион

Новости Татарстана

день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

27 минут назад

«Бахетле» в Дербышках выкупила транспортная компания

Интересное в Казани

час назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм

Новости Казани

час назад

В Казани на месяц ограничат движение по ул. Лейтенанта Красикова

Новости Татарстана

3 часа назад

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Казани

3 часа назад

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассу Алексеевское – Альметьевск потратят еще 22,4 млрд рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха