Казанцы смогут получать софинансирование долгосрочных сбережений в течение 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений с трёх до десяти лет.

«Это решение коснётся не только тех казанцев, которые только планируют вступить в ПДС, но и тех, кто уже откладывает вдолгую по новой программе. Например, в СберНПФ жители Республики Татарстан за шесть месяцев 2024 года заключили более 15 тыс. договоров долгосрочных сбережений», - сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он также отметил, что благодаря повышению срока софинансирования для действующих и будущих участников ПДС возрастёт возвратность вложений в программу.