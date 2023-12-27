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Казань замыкает тройку лидеров по бронированиям жилья на новогодние каникулы

Казань замыкает тройку лидеров по бронированиям жилья на новогодние каникулы

Фото: ПАО МТС

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Цифровая экосистема МТС подвела итоги бронирования российских отелей с помощью сервиса бронирования МТС Travel на новогодние каникулы. Общий спрос по стране за год вырос на 12%. Традиционно в топе – Москва, Санкт-Петербург и столица Татарстана. Отели и другие объекты проживания в Казани на время зимних каникул забронировали 5% всех путешественников.

По данным МТС Travel на конец декабря, спрос на российские гостиницы, апартаменты и другие места размещения туристов в период новогодних каникул вырос на 12% год к году. Среди внутренних направлений для поездки самым популярным у россиян стала Москва – там сделано каждое пятое от всех бронирований с 30 декабря по 8 января, за год спрос на размещение в столице вырос на четверть. На втором месте по популярности у туристов Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование по России. Тройку лидеров замыкает Казань с долей 5%.

Среди востребованных направлений также оказался Нижний Новгород, где с каждым годом все активнее развивается событийный туризм и гастрономическая отрасль; а также Тула и Ярославль.

Средний по стране чек на размещение в новогодние каникулы составил 6 300 рублей в сутки, что на 15% выше прошлогодней суммы. В Казани средняя цена бронирования на каникулы составила 8 700 рублей в сутки. Как правило, путешественники бронируют жилье на три дня. Основная масса заказов была сделана в начале ноября – почти за два месяца до праздников. Примерно две трети от всех бронирований по стране приходится на отели, при этом активно растет спрос на апартаменты, а также необычные объекты размещения, такие как глэмпинги и кемпинги. Последние пользуются особой популярностью у гостей, желающих провести время вдали от суеты шумных мегаполисов.

По данным МТС Travel, 10% бронирований на новогодние каникулы приходится на сегмент загородных отелей. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории по России составляет 8 000 рублей в сутки, за год он вырос на 12%.

Еще один из популярных видов развлечений на каникулах – поездка на горнолыжные курорты. Спрос на размещение вблизи горных склонов вырос за год на 20%. Такой отдых нельзя назвать бюджетным – средний чек на размещение в отелях у ГЛК в новогодние даты в два раза превышает общий по стране и составляет 13 000 рублей в сутки. Он вырос на 19% год к году.

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