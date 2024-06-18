Казань вошла в тройку городов по количеству бронирований апартаментов
Фото: пресс-служба ПАО МТС
МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel, и платформа RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России. Количество доступных для аренды апартаментов в Казани выросло на 55%, а средний чек составил 3900 рублей за ночь.
За последние 12 месяцев (по май 2024 года) количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось на 10%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% – до 2 500 рублей за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья.
Больше всего посуточных объектов предсказуемо бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средний чек аренды апартаментов в столице Татарстана составил 3900 рублей.
Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов
Доля от всех заказов
Средний чек
за ночь, ₽
Москва
19%
4 000
Санкт-Петербург
10%
3 600
Казань
4%
3 900
Краснодар
4%
2 800
Новосибирск
3%
2 800
Екатеринбург
3%
3 200
Сочи
2%
4 900
Нижний Новгород
2%
4 000
Тюмень
2%
2 600
Ростов-на-Дону
2%
3 000
данные за 12 месяцев по июнь 2024 г.
За минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По этому показателю Казань вошла в десятку лидеров с приростом объектов посуточной аренды на 55%.
Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3 400 рублей (+13% за год). Казань – также в десятке лидеров по количеству бронирований апартаментов для командировок, средний чек здесь составил 4300 рублей за ночь.
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