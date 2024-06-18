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Казань вошла в тройку городов по количеству бронирований апартаментов

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel, и платформа RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel, и платформа RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России. Количество доступных для аренды апартаментов в Казани выросло на 55%, а средний чек составил 3900 рублей за ночь.

За последние 12 месяцев (по май 2024 года) количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось на 10%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% – до 2 500 рублей за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья.

Больше всего посуточных объектов предсказуемо бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средний чек аренды апартаментов в столице Татарстана составил 3900 рублей.

Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов

Доля от всех заказов

Средний чек

за ночь,

Москва

19%

4 000

Санкт-Петербург

10%

3 600

Казань

4%

3 900

Краснодар

4%

2 800

Новосибирск

3%

2 800

Екатеринбург

3%

3 200

Сочи

2%

4 900

Нижний Новгород

2%

4 000

Тюмень

2%

2 600

Ростов-на-Дону

2%

3 000

данные за 12 месяцев по июнь 2024 г.

За минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По этому показателю Казань вошла в десятку лидеров с приростом объектов посуточной аренды на 55%.

Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3 400 рублей (+13% за год). Казань – также в десятке лидеров по количеству бронирований апартаментов для командировок, средний чек здесь составил 4300 рублей за ночь.

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