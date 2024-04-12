Казань вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне поедут отдыхать в период майских выходных. Тройка лидеров по количеству бронирований туристического жилья внутри страны осталась прежней – Санкт-Петербург, Москва и Казань. В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на этот период вырос на 20% год к году.

Суммарно на тройку лидеров приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники. Доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани – 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно. Столица Татарстана обогнала в майском рейтинге Нижний Новгород (5%) и Калининград (4%). При этом Калининград усилил свои позиции в топе и перешел с восьмой на пятую строчку.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5 400 рублей в сутки. Из Поволжья в топ бюджетных направлений среди популярных туристических городов вошла только Самара – она разместилась на втором месте со средним чеком на проживание в 4000 рублей в сутки. Лидером среди направлений с наиболее низким чеком стал Краснодар (3 600 рублей), тройку замкнул Владикавказ (4 200 рублей).

По данным МТС Travel и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в прошлом году.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.