Важное в РТ
· Служба новостей

Казань вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники

Казань вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться в Telegram

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне поедут отдыхать в период майских выходных. Тройка лидеров по количеству бронирований туристического жилья внутри страны осталась прежней – Санкт-Петербург, Москва и Казань. В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на этот период вырос на 20% год к году.

Суммарно на тройку лидеров приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники. Доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани – 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно. Столица Татарстана обогнала в майском рейтинге Нижний Новгород (5%) и Калининград (4%). При этом Калининград усилил свои позиции в топе и перешел с восьмой на пятую строчку.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5 400 рублей в сутки. Из Поволжья в топ бюджетных направлений среди популярных туристических городов вошла только Самара – она разместилась на втором месте со средним чеком на проживание в 4000 рублей в сутки. Лидером среди направлений с наиболее низким чеком стал Краснодар (3 600 рублей), тройку замкнул Владикавказ (4 200 рублей).

По данным МТС Travel и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в прошлом году.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

установка сетки на вентиляцию от тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

ремонт варочной панели kaiser в Москве

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

8 часов назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани