Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Казань вошла в пятерку регионов с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка

Казань вошла в пятерку регионов с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка

Фото: www.freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: LatgBe7tH

Таков один из результатов исследования данных интернет-трафика пользователей, проведенного онлайн-школой английского языка Skyeng1 и исследовательским сервисом билайн.аналитика к Международному дню английского. В прошлом году столица Татарстана занимала третье место в рейтинге городов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Среди взрослых пик интереса зафиксировали в январе текущего года, сравнительно с январем 2023 года он вырос на 14%. Наибольший прирост показала детская аудитория: за год интерес детей к языковым продуктам увеличился на 70%.

За прошедший год число пользователей, выбирающих разговорные форматы, увеличилось вдвое, а популярность разговорных курсов увеличилась на 55%. При этом спрос на занятия в формате один на один с педагогом снизился на 21%. Растет запрос на обучение в смешанных форматах: занятие с преподавателем, разбор кейсов по своей специальности, self-study в приложении или чат-ботах.

Общий трафик в мобильных приложениях по изучению английского языка год к году вырос на 11%. Наибольший интерес к обучению наблюдался в марте текущего года: он увеличился на 64% по сравнению с 2023 годом. Мужчины чуть чаще, чем женщины, изучают английский язык: 54% против 46%. В основном этим занимаются пользователи в возрасте от 35-40 (24%) и 30-35 лет (23%).

«У людей появилось больше свободного времени, которое они готовы уделять обучению. Интенсивность обучения значительно выросла за прошедший год, подобный показатель мы видели только в 2020 году, когда люди сидели дома, в связи с ковидными ограничениями. Помимо этого мы видим, что изменился запрос учеников: в 2022 году было востребовано изучение английского для конкретных профессий, а в прошедшем году восстановился спрос на английский для жизни» —сказал Антон Макаров, академический менеджер продукта онлайн-школы Skyeng.

Больше всего трафика в мобильных приложениях Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя, следует из данных билайн.аналитики. При этом жители Ставрополя выбились в тройку лидеров за первый квартал 2024 года и сместили пользователей из Казани с третьего на пятое место. Рейтинг по регионам с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка в первом квартале 2024 года выглядит следующим образом: Ставрополь, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Грозный, Владивосток и Уфа.

1Skyeng - Скайенг

Реклама ПАО "ВымпелКом"

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

5 часов назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

санэпидемстанция от муравьев цена

Новости Татарстана

9 часов назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Интересное в Казани

3 дня назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

freecad уроки в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Казани

день назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Казани

день назад

Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото
Новости Татарстана
10 часов назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

44 минуты назад

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Важное в РТ

34 минуты назад

Более 10 тысяч жителей Приволжья зарегистрировались на Зеленый марафон

Новости Татарстана

час назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб
Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае
Новости Казани
час назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

3 часа назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Новости Татарстана

3 часа назад

42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя

Новости Казани

3 часа назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной