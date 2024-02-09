Казань попала в ТОП-5 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro

МТС, цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следующей неделе. Столица Татарстана вошла в пятерку лидеров по количеству предзаказов в интернет-магазине МТС.

За первые шесть дней с момента старта предзаказов в МТС заявки на покупку оставили около пятисот человек из 24 городов России. Самый большой интерес к новинке проявляют жители Москвы – 47% от всех предзаказов. Также высокий спрос фиксируется в Санкт-Петербурге (12%), Нижнем Новгороде (5%), Казани (3%), Чебоксарах (3%) и во Владивостоке (3%).

«Цены МТС на Apple Vision Pro одни из самых доступных в России, поэтому ожидаемо, что спрос на новинки продолжит расти. Наши клиенты получают не только товар в числе первых в стране, но и что немаловажно – гарантию на один год. На следующей неделе мы начнём выдавать предзаказы, а старт продаж запланирован на самое ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Розничная цена на Apple Vision Pro в базовой конфигурации на 256 Гб в интернет-магазине МТС составляет 579 990 рублей, версии на 512 Гб и 1 Тб стоят 629 990 рублей и 669 990 рублей соответственно.