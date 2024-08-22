Казань получит еще одну партию троллейбусов третьего поколения от СберЛизинга

СберЛизинг планирует поставить еще 39 троллейбусов в лизинг для нужд муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс города Казани». Согласно условиям договора, поставка состоится в течение полугода. Договор лизинга подписан на три года.

Как и в предыдущий раз, это будут ультрасовременные троллейбусы нового поколения МАЗ 303Т22 производства ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Ранее, в конце прошлого года, СберЛизинг уже поставил 25 троллейбусов данной модели по заказу МУП «Метроэлектротранс».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«В рамках сотрудничества с мэрией Казани мы развиваем ряд важных для жителей сервисов. Один из приоритетов – это развитие городского общественного транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи горожан, и который способен изменить ландшафт городской среды и значительно повысить качество жизни людей. У Сбера уже есть опыт успешной реализации проектов по развитию общественного транспорта в столице Татарстана, уверен, что наше взаимодействие с исполнительным комитетом города позволит обеспечить казанцев современным городским общественным транспортом».

Диана Мустафина, директор Волго-Вятского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

«Для СберЛизинга деятельность в рамках реализации национального проекта по обновлению общественного транспорта входит в число приоритетных. С МУП «Метроэлектротрансом» у нас сложились продуктивные отношения сотрудничества. Казань стала первым городом, в котором на маршрутах работают троллейбусы третьего поколения, и мы рады, что жители и гости Республики Татарстан могут пользоваться комфортным и современным общественным транспортом».