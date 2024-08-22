Казань получит еще одну партию троллейбусов третьего поколения от СберЛизинга
СберЛизинг планирует поставить еще 39 троллейбусов в лизинг для нужд муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс города Казани». Согласно условиям договора, поставка состоится в течение полугода. Договор лизинга подписан на три года.
Как и в предыдущий раз, это будут ультрасовременные троллейбусы нового поколения МАЗ 303Т22 производства ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Ранее, в конце прошлого года, СберЛизинг уже поставил 25 троллейбусов данной модели по заказу МУП «Метроэлектротранс».
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«В рамках сотрудничества с мэрией Казани мы развиваем ряд важных для жителей сервисов. Один из приоритетов – это развитие городского общественного транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи горожан, и который способен изменить ландшафт городской среды и значительно повысить качество жизни людей. У Сбера уже есть опыт успешной реализации проектов по развитию общественного транспорта в столице Татарстана, уверен, что наше взаимодействие с исполнительным комитетом города позволит обеспечить казанцев современным городским общественным транспортом».
Диана Мустафина, директор Волго-Вятского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:
«Для СберЛизинга деятельность в рамках реализации национального проекта по обновлению общественного транспорта входит в число приоритетных. С МУП «Метроэлектротрансом» у нас сложились продуктивные отношения сотрудничества. Казань стала первым городом, в котором на маршрутах работают троллейбусы третьего поколения, и мы рады, что жители и гости Республики Татарстан могут пользоваться комфортным и современным общественным транспортом».
Айдар Абдулхаков, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»:
«Одним из важнейших критериев качества транспортного обслуживания является состояние подвижного состава. В прошлом году нам удалось закупить в лизинг 25 современных троллейбусов марки МАЗ третьего поколения. В этом году планируем приобрести еще 39 современных, низкопольных составов. Обновление троллейбусного парка проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Троллейбусы третьего поколения обладают высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учетом самых современных требований к безопасности для пассажиров. Наши пассажиры отметили высокий уровень комфорта и безопасности: новый троллейбус удовлетворяет многим требованиям современного горожанина – usb-разъемы для подзарядки телефонов, климат-контроль в салоне, а также имеется возможность оплатить проезд банковской и транспортной картой. В адрес МУП «Метроэлектротранс» поступают положительные отзывы от пассажиров. Горожане довольны обновлением троллейбусного парка».
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