Казахстан стал лидером по объему трансграничных переводов клиентов ВТБ в 2023 г.
Розничные клиенты ВТБ совершили 348 тысяч переводов в валютах дружественных стран в прошлом году, что в 4 раза превосходит аналогичный показатель 2022 года. Объем таких операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему – в Казахстан.
41% всех совершенных клиентами ВТБ трансграничных операций приходится на переводы в Таджикистан. Среди лидеров также Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан. По объему наиболее востребованы переводы в Казахстан (27% от объема всех транзакций). Далее идут Беларусь и Китай.
В 2023 году основным способом трансграничных операций среди клиентов банка стали переводы по номеру телефона, их количество выросло с 2% в январе до 78% в декабре. Альтернативные способы транзакций вытеснили лидировавшие ранее переводы по реквизитам, их доля к декабрю 2023 года снизилась с 73% до 5% от общего количества операций. Переводы по реквизитам клиенты совершают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом, средний чек одной операции превышает 600 тысяч рублей, тогда как переводы по номеру телефона наиболее популярны для регулярных нужд, например, переводы родственникам, таким способом клиенты банка переводят в среднем 11 тысяч рублей за один раз.
Сегодня розничным клиентам банка доступны переводы средств в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию, Абхазию. В зависимости от страны переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.