2ГИС переходит на новый уровень детализации 3D-карт: теперь на них можно рассмотреть детали зданий и парков — вплоть до того, какие деревья растут в том или ином сквере. Такое погружение в городской ландшафт сделает ориентирование в нём более удобным и приятным.

​​Объекты можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днём. Такие карты создают эффект погружения и называются иммерсивными.

​​«Иммерсивные карты открывают новые возможности для визуализации городов в геосервисе. Это меняет восприятие карт — они лучше помогают ориентироваться, наглядны и просто красивы. Благодаря компактным 3D-моделям мы в мелких деталях воссоздаём сложную архитектуру любых построек и мест в городах, вплоть до окружающего пространства. Объёмные модели отображаются на всех платформах 2ГИС, оптимально расходуя ресурсы устройств. Размер скачиваемых карт для городов не изменился — иммерсивные модели будут показываться при наличии устойчивого интернет-соединения. С такими картами можно почувствовать себя в городе словно внутри гиперреалистичной виртуальной вселенной», — рассказал руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.

Первыми 3D моделями в иммерсивном формате на картах 2ГИС стали коммерческие модели новостроек — они появились еще в марте и с каждым обновлением их становится всё больше. Пользователи могут посмотреть как будет выглядеть новостройка в деталях ещё на начальном этапе строительства.

​​С июля иммерсивные 3D-модели зданий доступны в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саратове и Вологде.

​​На карте 2ГИС в Москве в новом формате можно увидеть около 20 объектов, среди которых сталинские высотки, культурные объекты и парки. Например, храм Василия Блаженного, главный корпус МГУ, Жилой дом на Котельнической набережной, входная группа ВДНХ, Московский планетарий, Останкинская телебашня и другие. Все объекты прорисованы с максимальной точностью. Например, на храме Василия Блаженного можно разглядеть цветовую раскраску куполов, а на 3D-модели 36-этажной высотки МГУ — золотистый шпиль со звездой.

В Санкт-Петербурге детально отрисовали Казанский собор, Александровскую колонну, Исаакиевский собор. В реалистичном виде можно посмотреть такие архитектурные объекты как Музей-памятник Спас на крови и Лахта Центр. В ближайшее время в реалистичном 3D-формате на карте появится и один из крупнейших музеев в мире — Государственный Эрмитаж. Сегодня на карте 2ГИС в Эрмитаже отображаются поэтажные планы, переключая которые можно увидеть, где расположен тот или иной зал.

В Новосибирске среди иммерсивных объектов Театр оперы и балета, Краеведческий музей, в Казани — здания Казанского кремля, в Саратове — Академический театр, в Нижнем Новгороде — Нижегородская ярмарка, в Вологде — старейшее каменное сооружение — Вологодский Софийский собор, в Краснодаре — стадион Краснодар, а в Иркутске — один из старейших драматических театров России Драматический театр имени Н. П. Охлопкова.



Кроме достопримечательностей и знаковых зданий на картах появились реалистичные модели парков — сейчас их около 30. Например, в Москве — Парк Зарядье, Парк Горького, ВДНХ, Воробьевы горы и другие. В Санкт-Петербурге среди детализированных парков Александровский сад, Сад Зимнего дворца, Казанский сквер. В Новосибирске можно поразглядывать Театральный и Первомайский скверы, Сквер Славы, Центральный парк, в Екатеринбурге — на площадь Кирова, а в Самаре — на площадь Куйбышева и сквер Пушкина. В парках теперь в реалистичном 3D-формате прорисованы виды деревьев, которые там растут: лиственные, хвойные или кустарники.

С июля на картах можно увидеть и текстуры — лёгкие волны для воды и затенения для леса визуально добавляют объем и делают карту ещё реалистичнее.

Обновлять карты будут постепенно. В ближайшее время в 2ГИС будут отображаться новые виды деревьев и кустарников, например, пальмы, изображения которых заготовлены для южных городов. Добавится сезонность — зимой деревья будут отображаться без листьев. При этом в южных регионах растительность будет оставаться зеленой как и в реальной жизни.

Изменения на картах коснутся и зоопарков в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На месте вольеров можно будет увидеть иконки с изображением животных, которые там обитают — ориентироваться в зоопарках станет еще удобнее.

В перспективе эффект присутствия появится и на дорогах. На платформе прорисуют объёмные автомобильные дороги с реалистичными уровнями развязок и актуальной разметкой. Теперь заранее можно будет посмотреть, где лучше совершить разворот и где точно нельзя оставить машину на стоянку.

В ближайшее время 2ГИС планирует увеличить количество детально отрисованных достопримечательностей, добавить такие объекты в разных городах, а также подробно прорисовать внутридворовую растительность — на картах можно будет увидеть озеленение улиц, дворов и частных кварталов.

Если пользователь скачал города и пользуется офлайн-версией карты, необходимо обновить базы городов для того, чтобы иммерсивные 3D модели отобразились. Размер скачиваемых карт городов не увеличится — реалистичные 3D модели будут показываться онлайн при наличии интернета. Карты 2ГИС доступны на сайте 2gis.ru, а также в мобильном приложении для iOS и Android.