Важное в РТ
· Служба новостей

Камера, мотор, начали! Сбер представил Kandinsky Video — первую в России нейросеть для генерации полноценного видео

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KUAT6

Нейросеть Сбера умеет создавать 8-секундные видеоролики по самым разным темам запросов

Сбер представил нейросеть Kandinsky Video — первую в России генеративную модель для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию. Модель генерирует видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду. Об этом в ходе международной конференции AI Journey рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Архитектура Kandinsky Video состоит из двух ключевых блоков: первый отвечает за создание ключевых кадров, из которых складывается структура сюжета видео, а второй — за генерацию интерполяционных кадров, которые позволяют достичь плавности движений в финальном видео. В основе двух блоков лежит новая модель синтеза изображений по текстовым описаниям Kandinsky 3.0.

Формат сгенерированного видео представляет собой непрерывную сцену с движением как объекта, так и фона. Именно это отличает видеоролики, синтезированные моделью Kandinsky Video, от анимационных видеороликов, в которых динамика достигается за счёт моделирования пролёта камеры относительно статичной сцены. Нейросеть создаёт видеоролики с разрешением 512 х 512 пикселей и различным соотношением сторон. Модель обучена на датасете из более чем 300 тыс. пар «текст — видео». Генерация видео занимает до трёх минут.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Недавно мы обучили Kandinsky создавать анимационные видео по текстовому описанию, а уже сегодня представляем модель совершенно другого уровня — первую в России модель по генерации полноценных видеороликов по тексту. Это важный вклад в развитие российских генеративных нейросетей. У пользователей появится ещё больше возможностей для креатива и реализации своих творческих задумок любой направленности. Люди смогут создавать уникальные видеоролики абсолютно бесплатно. Наша модель, как и большинство других в линейке Сбера, будет доступна в open source. Мы верим, что искусственный интеллект сможет открыть перед людьми новые супервозможности и создать инструменты, которыми они будут пользоваться для решения своих задач».

Ранее у активных пользователей Kandinsky 2.2 в тестовом режиме появилась возможность создания анимационных видеороликов. По одному запросу можно создать видео длиной в четыре секунды с выбранным эффектом анимации, с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640 х 640 пикселей. Пользователи нейросети Kandinsky 3.0 также могут создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации.

Оценить возможности нейросети Kandinsky Video можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте, где можно оставить заявку на доступ.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices. В апреле 2023 года сервис на базе нейросети Kandinsky 2.1, стал самым быстрорастущим в мире. Он набрал один миллион уникальных пользователей всего за четыре дня после выхода.

Реклама. ПАО Сбербанк

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Важное в РТ

42 минуты назад

Камера, мотор, начали! Сбер представил Kandinsky Video — первую в России нейросеть для генерации полноценного видео

чем вывести домашних тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани не нашлось средств на вторую очередь Вознесенского тракта

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Потратят и глазом не моргнут: как обеспеченные казанцы растят своих детей

диван перетяжка в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В «Татнефть Арене» прошел сольный концерт певца Shaman

Новости Татарстана

день назад

Студентка КФУ из Татарстана стала «Вице-мисс Планеты»

Новости Татарстана

20 часов назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Новости Казани

день назад

В Казани в Приволжском районе на сутки будет отключена вода

Новости Татарстана

день назад

Казань прощается с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем
Лонгриды
20 часов назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова

Важное в РТ

42 минуты назад

Камера, мотор, начали! Сбер представил Kandinsky Video — первую в России нейросеть для генерации полноценного видео

Новости Татарстана

4 часа назад

Бюджет РТ вырастит ещё на 6,4 млрд рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

Каток на «Ак Барс Арене» откроется с 1 декабря

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике
Лонгриды
день назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

19 часов назад

Малофеев предлагает отказаться от абортов частным клиникам Татарстана

Новости Татарстана

20 часов назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане к зиме привлечено более 1100 единиц техники
ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр
Интересное в Казани
6 дней назад

ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр