Важное в РТ
· Служба новостей

Какое животное завести, чтобы обнимать в свое удовольствие?

Какое животное завести, чтобы обнимать в свое удовольствие?

Источник: пресс-служба Tele2

Подписаться в Telegram

На улице самое неприглядная пора, обещают бесконечный дождь с дождем внутри дождя, а снаружи снег и слякоть. В такие дни хочется уюта и тепла, которые как никто другой умеют дарить наши домашние питомцы. С Tele2 и нейросетью составили небольшой тест. 4 ответа - и вы узнаете, кто будет вас особенно радовать.

Источник: пресс-служба Tele2

Источник: пресс-служба Tele2

Мы забыли об еще одном важном домашнем любимце – домашнем интернете. Н лает, не кусается и не портит мебель, зато надежен и быстр. Сейчас можно завести совершенно бесплатно, подключив домашний интернет от Tele2. Как верный проводник в мир информации и развлечений он всегда рядом, бесшумно служит, выполняет все команды на скорости 100, 200 или 500 Мбит/сек, которую вы выбираете сами. Первые 3 месяца пользования домашним интернетом, а также 1000 каналов, 25 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink бесплатны, оформить услугу и проверить техническую возможность подключения можно прямо здесь в пару кликов. Домашний интернет от Tele2 - надежный друг для любого образа жизни.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

РКН может запретить нашумевший сериал "Слово пацана"

Интересное в Казани

22 часа назад

Советы от казанского эксперта по строительству: на что обратить внимание при выборе загородного участка в Казани?

сетка для тараканов вентиляции

Новости Казани

день назад

Мергасовский дом в Казани может превратиться в гостиницу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

ремонт ингалятора в Челябинске

Новости Казани

день назад

В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Новости Татарстана

21 час назад

Актер «Елок 10» рассказал о трудных съемках в Альметьевске

Новости Казани

22 часа назад

В Казани «Камаз» насмерть сбил женщину

Новости Казани

9 часов назад

В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого

Новости Татарстана

день назад

Стали известны причины отравления школьников казанской гимназии
Лонгриды
2 дня назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

За 2023 год стоимость товаров и услуг в Татарстане выросла на 5,6 %

Интересное в Казани

22 часа назад

Советы от казанского эксперта по строительству: на что обратить внимание при выборе загородного участка в Казани?

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане из-за засухи производство зерна снизилось более чем на 30%

Новости Казани

6 часов назад

Сегодня в Казани пойдет снег и будет до -5 градусов
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
6 часов назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Казани

6 часов назад

Казанец лишился более 100 тысяч рублей при попытке купить двигатель для авто

Новости Казани

9 часов назад

В Казани 33-летняя жительница погибла под колесами "КамАЗа"

Новости Казани

9 часов назад

В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого
Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах
Интересное в Казани
5 дней назад

Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах