Какое животное завести, чтобы обнимать в свое удовольствие?

На улице самое неприглядная пора, обещают бесконечный дождь с дождем внутри дождя, а снаружи снег и слякоть. В такие дни хочется уюта и тепла, которые как никто другой умеют дарить наши домашние питомцы. С Tele2 и нейросетью составили небольшой тест. 4 ответа - и вы узнаете, кто будет вас особенно радовать.

Источник: пресс-служба Tele2

Источник: пресс-служба Tele2

Мы забыли об еще одном важном домашнем любимце – домашнем интернете. Н лает, не кусается и не портит мебель, зато надежен и быстр. Сейчас можно завести совершенно бесплатно, подключив домашний интернет от Tele2. Как верный проводник в мир информации и развлечений он всегда рядом, бесшумно служит, выполняет все команды на скорости 100, 200 или 500 Мбит/сек, которую вы выбираете сами. Первые 3 месяца пользования домашним интернетом, а также 1000 каналов, 25 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink бесплатны, оформить услугу и проверить техническую возможность подключения можно прямо здесь в пару кликов. Домашний интернет от Tele2 - надежный друг для любого образа жизни.