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Как выпускники университета разработали подход в цифровой трансформации: кейс Казанского федерального университета

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Казанский федеральный университет один из ведущих университетов России, который известен сильнейшей научной школой и высококачественным образованием. Одним из приоритетных направлений развития университета являются нефтегазовые технологии. Данное направление реализуется на базе Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», который является головным центром в области нефтегазовых технологий в России.

Рассказывает Михаил Варфоломеев, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ

Традиционно считается, что научное сообщество и бизнес несовместимы. Наш проект как раз направлен на то, чтобы изменить этот традиционный подход. Нефтегазовые технологии и разработка рационального подхода к освоению запасов углеводородов – приоритетное направление развития университета. Дальнейшее расширение портфеля заказов и работы по развитию технологического суверенитета в области нефтегазовых технологий требуют внедрения цифровых решений и сервисов. Именно на это и нацелен наш совместный проект со СберУниверситетом - цифровой НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Цифровая трансформация в целом является одной из ключевых задач в университете. Она активно реализуется в административной, финансовой, образовательной деятельности. Внедряются определённые сервисы, позволяющие более эффективно осуществлять те или иные процессы, но пока это не сильно затрагивает науку.

Какие задачи призван решить наш проект? Прежде всего, существует проблема отсутствия общей картины реализации НИОКР, что влечет за собой медленную скорость оформления заказов. Также существует недостаточное информирование заказчиков о наших возможностях решения их проблем.

Разработанный проект — это цифровая платформа для оперативного управления анализом и оценки эффективности научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, так называемая CRM для науки.

Данная платформа предоставит возможности индивидуального и быстрого заказа для выполнения задач НИОКРов. Мы планируем создать веб-инструмент, с помощью которого заказчик сможет определить: какие виды работ ему необходимы, какие виды экспериментов будут нужны, он сможет рассчитать стоимость, получить предложение и понимание сроков выполнения работ. Эта платформа также позволит заказчику увидеть имеющееся различное оборудование и его уникальные возможности.

Что будет решаться?

Если мы говорим о внутренней системе университета и реализации НИОКРа, то руководители проектов, руководители организации смогут видеть эффективность использования того или иного оборудования в онлайн режиме. Это позволит оценить эффективность, аккумулировать все данные, генерирующиеся оборудованием и на их основе появится возможность создавать базы, которые можно будет использовать для практических целей. На их основе можно будет создавать рекомендательные системы. Например, один из наших продуктов - хемоинформатика. На основе анализа данных с использованием искусственного интеллекта будут собираться алгоритмы и будет создаваться специальный софт. С его помощью нефтяные компании смогут без реализации долгих экспериментов и больших затрат выбрать себе определённые химические реагенты для использования на месторождениях.

Но и, наконец, еще одна возможность этой платформы - доступ к специалистам и их компетенциям. Заказчик в онлайн режиме сможет найти необходимого специалиста, заказать его лекцию или консультацию, и, соответственно, организовать её с помощью этой платформы.

Важная составляющая платформы - это обратная связь. Получая информацию по аналитике обращений, мы сможем принимать определенные управленческие решения о том, какие направления наиболее сегодня популярны, куда инвестировать денежные средства с точки зрения закупки новой инфраструктуры, нового оборудования.

Как будет реализовываться проект?

MVP будет реализован на основе Института геологии и нефтегазовых технологий, где планируется в небольшом масштабе отработать все возможности данной платформы и будет проведена ее оптимизация.

Следующий шаг масштабирования — это реализация на базе всего Казанского федерального университета. Параллельно планируем провести коммерциализацию данной платформы - создать так называемый oil-маркетплейс для заказа НИОКР по всей стране. Здесь мы рассчитываем привлечь уже большее число заказчиков, разместить на этой платформе возможности различных организаций с точки зрения использования их оборудования, специалистов, и это даст нам возможность далее решать задачи нефтегазовой отрасли более масштабно. Данный проект, реализуемый при поддержке СберУниверситета, позволит сделать новый шаг в цифровой трансформации нашей организации и выйти с новым сервисом на рынок цифровых услуг.

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