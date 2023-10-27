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Как российские стриминги поделили аудиторию ушедших музыкальных сервисов

Как российские стриминги поделили аудиторию ушедших музыкальных сервисов

Источник: пресс-служба Yota

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Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой «Яндекс Музыка» и «Звук». Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Цифры представили аналитики Yota на основе абонентского трафика.

После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (AppleMusic, YouTubeMusic), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTubeMusic, а AppleMusic не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.

Наибольший прирост за год показал «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза (+155%). В то же время показатели сервиса «VK Музыка» изменились незначительно (+0,4% пользователей и +1,4% мобильного трафика). Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.

По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году произошел за счет пользователей старше 25 лет. Аудитория 16-25 лет, которая наиболее активна в сервисе «VK Музыка», выросла незначительно — всего на 7%.

На основе трафика стриминговых сервисов с января по сентябрь 2023 года эксперты также составили «Индекс меломана». Он показывает объем музыкального трафика (в гигабайтах), который приходится на одного слушателя в месяц в конкретном городе России.

Первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири. В топ-10 также вошли Ульяновск, Пенза, Хабаровск и Калининград. При этом Москва оказалась лишь на 26-й строчке (1,03), а Санкт-Петербург — на 15-й (1,2).

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