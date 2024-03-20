Как пожилому человеку не стать жертвой аферистов

К сожалению, мошенники не дремлют и у них есть целый набор хитрых уловок для обмана. Особенно часто в их сети попадают люди старшего поколения. Давайте разберемся, какие приемы они используют чаще всего, и как им можно противостоять.

Звонок от родственника

Типичная ситуация: звонят с незнакомого номера и говорят, что ваш родственник попал в беду. И якобы звонит или пишет сам родственник. Чтобы помочь, нужно срочно перевести деньги на его счет.

Недавно был случай, когда мошенники уговорили женщину бросить деньги в мусорный пакет из окна. К счастью, пакет зацепился за дерево, а деньги вернули полицейские. Но счастливых концов в таких историях крайне мало.

Лучший способ обезопасить себя — сразу закончить разговор. После этого свяжитесь с тем родственником, который якобы нуждался в помощи. Вы быстро убедитесь, что все в порядке.

Неприятности со счетом в банке

Сегодня вряд ли найдется человек, которому не позвонили бы, представившись работником «банковской службы безопасности». Кроме банков, аферисты могут выдавать себя за представителей Центрального банка, Социального фонда или правоохранительных органов.

Сценарий обмана постоянно меняется, как и способ перевода денег. Они могут попросить установить на телефон программу для удаленного доступа или назвать код из сообщения. В результате злоумышленники получают возможность дистанционно контролировать банковский счет.

Преступники могут попросить снять все ваши деньги и внести их в банкомат другого банка для перевода на специальный «защищенный счет». Или убеждают, что вы участвуете в секретной операции и помогаете раскрыть серьезное преступление, а после все деньги вернутся.

Лучший способ борьбы — не верить незнакомцам! Работники банков, правоохранительные органы или Центробанк никогда не требуют от вас выполнить какие-то действия с вашими деньгами или назвать код из сообщения.

Социальные выплаты и субсидии

Аферисты часто используют тему разных государственных выплат для обмана. «Вы знали, что вам положено дополнительное пособие?»; «Если вы не сделаете этого, ваши пенсионные сбережения пропадут»; «Мы поможем вам увеличить пенсию» — такие фразы сразу должны вызвать подозрения.

Есть много фирм-однодневок, которые под предлогом помощи навязывают бесполезные платные услуги, а затем исчезают.

Если вам обещают какие-то выплаты или перерасчет пенсии, то первое, что нужно сделать — обратиться в государственные организации, например, в Социальный фонд. И ни в коем случае не подписывайте никакие договоры, пока не посоветуетесь с родственниками.

Счетчики и «магические устройства»

Отдельный вид обмана связан с навязыванием ненужных, дорогих и плохих услуг. Классический пример — звонки, письма или визиты к вам домой с требованием проверить счетчики водоснабжения или заменить счетчик электроэнергии.

Пенсионерам говорят, что пришло время заменить счетчик. Естественно, это нужно сделать как можно скорее (иначе будет штраф), и представители компании, конечно, будут рады все сделать прямо сейчас — только за тройную рыночную цену.

Не стоит даже говорить с такими людьми и тем более пускать их домой. Вы можете уточнить информацию об обслуживании счетчиков у своей управляющей компании или у поставщика коммунальных услуг.

Похожим образом работают и компании, предлагающие разные «чудодейственные лекарства» или псевдомедицинские устройства. И неважно, что они могут стоить тысячи рублей, — представители помогут взять кредит или оформить рассрочку.

Никогда не спешите с покупками. Особенно если речь о больших суммах, и вы видите, что вас торопят с решением. Да, возможно, деньги получится вернуть, но уже через юриста и суд.

В одной статье сложно описать все потенциальные схемы обмана, которые могут быть использованы против пожилых людей. Мошенники постоянно обновляют и адаптируют свои методики: сегодня они выдают себя за сотрудников прокуратуры, завтра могут звонить от имени Социального фонда.

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Берегите себя и близких!