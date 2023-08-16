Важное в РТ
· Служба новостей

Как комфортно и экономно путешествовать на пенсии

Подписаться в Telegram

Смена обстановки - отличный способ набраться новых впечатлений. А лето - самое подходящее для этого время. Ловите советы, как путешествовать с комфортом и без лишних трат.

Планируйте поездку на будни

Привязывать поездку к выходным на пенсии смысла нет: в будни билеты и на поезд, и на самолет стоят дешевле. А достопримечательности можно осмотреть без толпы.

Пользуйтесь скидками для пенсионеров

Если вам 60+ и вы планируете путешествие по железной дороге, можете рассчитывать на хорошую скидку от перевозчика. При покупке авиабилетов стоит обращать внимание на субсидируемые и льготные тарифы. Первые спонсируются государством, вторые выделяются авиакомпаниями. Если вы путешествуете с ребенком до 12 лет, скидка по возрасту суммируется со скидкой на ребенка.

Получите бесплатную путевку в санаторий

Для этого нужно взять направление от врача и обратиться в Социальный фонд. Категории льготников, которые могут отдыхать в санаториях бесплатно, у каждого региона свои.

Бронируйте квартиры вместо гостиниц

В квартире можно разместиться компанией и разделить расходы на всех. А еще - готовить на кухне и не тратить деньги на кафе. Но главное - это хороший способ почувствовать себя в чужом городе, как дома. Помните, что бронировать и оплачивать через специальные сайты безопаснее, чем напрямую.

Расплачивайтесь банковской картой

Не торопитесь снимать всю пенсию сразу. Например, расплачиваясь пенсионной картой Сбербанка, вы получаете бонусы. Их можно копить в программе «СберСпасибо», а потом обменивать на скидки до 99% на покупку товаров и заказ услуг. Чем активнее вы пользуетесь картой, тем больше бонусов зарабатываете.

Даже, если вы не тратите деньги, держать пенсию на карте все равно выгодно. Оставляя деньги на СберКарте, вы сможете получать дополнительный доход. Начислять проценты банк будет ежедневно. А это - уже отличный стимул копить на новое путешествие. Ведь пенсия - это время новых открытий!

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Жители Татарстана столкнутся с массовым отключением воды

Полезное

день назад

Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?

дезинсекция тараканов цены

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов наградил 15 татарстанцев медалями «За доблестный труд»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

компьютерный мастер на дом в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются дожди с грозами и жара до +34 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Казани оштрафовали главу ГЖИ из-за жалоб местных жителей

Лонгриды

день назад

«Может стать причиной ареста автомобиля»: автодилер рассказал на что стоит обратить внимание при покупке авто

Новости Казани

23 часа назад

Михаила Щеглова посадили за разжигание ненависти

Новости Татарстана

16 часов назад

Эксперты объяснили, почему дома 63-65 комплексов Челнов атакуют муравьи
Лонгриды
4 дня назад

От 12 до 17 тысяч: какие выплаты получат семьи школьников в 2023 году

От 12 до 17 тысяч: какие выплаты получат семьи школьников в 2023 году

Важное в РТ

36 минут назад

Как комфортно и экономно путешествовать на пенсии

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

час назад

В Казани до конца года приватизируют «Казанскую ярмарку»

Новости Татарстана

11 часов назад

На 38% выросла стоимость социального жилья в Казани
На реконструкцию Казанского кремля выделили еще почти 700 млн рублей
Новости Казани
20 часов назад

На реконструкцию Казанского кремля выделили еще почти 700 млн рублей

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани 5 млн рублей направят на создание нового фонтана на Кабане

Новости Татарстана

11 часов назад

Вторая волна урагана идёт на Казань: прогноз погоды на 16 августа

Новости Татарстана

13 часов назад

150 млн рублей модернизацию систем ЖКХ
Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани