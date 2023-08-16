Как комфортно и экономно путешествовать на пенсии

Смена обстановки - отличный способ набраться новых впечатлений. А лето - самое подходящее для этого время. Ловите советы, как путешествовать с комфортом и без лишних трат.

Планируйте поездку на будни

Привязывать поездку к выходным на пенсии смысла нет: в будни билеты и на поезд, и на самолет стоят дешевле. А достопримечательности можно осмотреть без толпы.

Пользуйтесь скидками для пенсионеров

Если вам 60+ и вы планируете путешествие по железной дороге, можете рассчитывать на хорошую скидку от перевозчика. При покупке авиабилетов стоит обращать внимание на субсидируемые и льготные тарифы. Первые спонсируются государством, вторые выделяются авиакомпаниями. Если вы путешествуете с ребенком до 12 лет, скидка по возрасту суммируется со скидкой на ребенка.

Получите бесплатную путевку в санаторий

Для этого нужно взять направление от врача и обратиться в Социальный фонд. Категории льготников, которые могут отдыхать в санаториях бесплатно, у каждого региона свои.

Бронируйте квартиры вместо гостиниц

В квартире можно разместиться компанией и разделить расходы на всех. А еще - готовить на кухне и не тратить деньги на кафе. Но главное - это хороший способ почувствовать себя в чужом городе, как дома. Помните, что бронировать и оплачивать через специальные сайты безопаснее, чем напрямую.

Расплачивайтесь банковской картой

Не торопитесь снимать всю пенсию сразу. Например, расплачиваясь пенсионной картой Сбербанка, вы получаете бонусы. Их можно копить в программе «СберСпасибо», а потом обменивать на скидки до 99% на покупку товаров и заказ услуг. Чем активнее вы пользуетесь картой, тем больше бонусов зарабатываете.

Даже, если вы не тратите деньги, держать пенсию на карте все равно выгодно. Оставляя деньги на СберКарте, вы сможете получать дополнительный доход. Начислять проценты банк будет ежедневно. А это - уже отличный стимул копить на новое путешествие. Ведь пенсия - это время новых открытий!