К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения

МТС, цифровая экосистема, зафиксировала пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения в собственной розничной сети. Чаще всего татарстанцы выбирали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. По мнению аналитиков МТС, это связано с желанием жителей республики обезопасить жильё в сезон летних отпусков.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 году, однако в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в 4 и 3 раза в штуках соответственно. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.