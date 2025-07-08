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К празднованию «Питрау» в Татарстане подготовили мобильную связь

Мобильный интернет на скорости до 170 Мбит/с ст...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Мобильный интернет на скорости до 170 Мбит/с стал доступен жителям и гостям села Зюри в Мамадышском районе Татарстана. Инженеры МегаФона построили инфраструктуру связи рядом с поляной Тырлау — центральным местом проведения «Питрау». Республиканский праздник культуры кряшен ежегодно собирает многотысячную аудиторию со всей России.

Двадцать седьмой «Питрау» пройдет 19 июля традиционно в селе Зюри. Это яркое событие демонстрирует богатство традиций и обычаев кряшен. В древности мероприятие было связано с летним солнцестоянием. В этом году посетителей ждет насыщенная программа: выступления артистов, этнодискотека, ярмарка, конные состязания и соревнования по национальной борьбе корэш.

Согласно big data оператора, прошлогодний фестиваль привлёк гостей из более чем 20 российских регионов. Наибольшим составом приехали жители Кировской области, Удмуртии, Башкортостана и Москвы.

В предыдущие года для усиления сигнала во время праздника оператор использовал временное решение — передвижной комплекс связи. Теперь эта необходимость отпала: стационарная базовая станция дает необходимое покрытие и высокоскоростную передачу данных для местных жителей и всех посетителей мероприятия.

«В период празднования число людей, использующих мобильные устройства, возрастает в сотни раз. Чтобы обеспечить стабильное соединение при такой нагрузке инженеры активировал низко-, средне- и высокочастотные слои LTE. Это уже второй подобный проект в регионе с начала лета — в июне мы установили оборудование в селе Кильдюшево Тетюшского района в преддверии праздника мордовской культуры “Валда Шинясь‑2025”», — рассказал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

С начала года техническая служба оператора построила и модернизировала свыше 300 базовых станций в республике. Инженеры компании расшили покрытие сети и увеличили скорость передачи данных в 12 городах и порядка 70 малых населённых пунктов.

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