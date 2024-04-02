К началу дачного сезона МТС предложила татарстанцам планшеты с бесплатной связью

МТС, цифровая экосистема, запускает новую программу к началу дачного сезона. При покупке планшетов или Wi-fi роутера онлайн или в магазинах розничной сети татарстанцы бесплатно получат тариф МТС Больше на три месяца.

В программе участвуют более трёхсот планшетов от двенадцати брендов, среди которых Samsung, Huawei, Realme, Lenovo и другие, также модель Wi-Fi роутера TP-Link TL-MR100 4G LTE.

«Сегодня планшеты пользуются высокой популярностью, в первую очередь за счёт своей функциональности — устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их в учёбе или в работе. Учитывая это, мы запустили новую программу к началу дачного сезона, чтобы наши покупатели могли, не думая о состоянии баланса на счёте, пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По итогам 2023 года продажи планшетов в России выросли впервые за три года. С января по декабрь в стране было продано 2,4 млн устройств на общую сумму в 49,8 млрд рублей, что больше по сравнению с предыдущим годом на 32% в штуках и на 30% в деньгах. Самыми популярными брендами стали Huawei и Samsung, которые суммарно заняли около 30% российского рынка в штуках.

В тариф МТС Больше входит 30 ГБ мобильного интернета, набор ежемесячных пакетов 600 минут и 600 SMS на все сети России, безлимит на сервисы экосистемы МТС: Мой МТС, МТС Premium, KION, МТС Музыка, Строки, МТС Лончер и МТС Live. Также пользователи могут улучшить условия тарифа, подключив бесплатно опции для безлимитного трафика на популярные мессенджеры и социальные сети.