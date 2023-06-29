Исследование Сбера, Минэкономразвития, АРФГ, ВШЭ и ТПП РФ: молодёжь до 35 лет активнее всего готова учиться бизнесу

Сбер, Минэкономразвития России, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и ТПП РФ представили итоги ежегодного исследования «Индекс предпринимательской образовательной активности» (Индекс ПОА), который отражает уровень востребованности образовательных программ в сфере предпринимательства и вовлечённость российского населения в такие образовательные программы.

В 2022 году обучение на программах предпринимательского образования прошли более 200 тыс. человек, а всего за четыре года мониторинга — 700 тыс. В исследование вошло порядка 3000 компаний и организаций, которые за четыре года реализовали более 5000 образовательных программ.

По-прежнему ключевой базой для анализа выступают программы, реализуемые центрами «Мой бизнес» и другими организациями инфраструктуры поддержки МСП. Также с этого года в мониторинг включены программы Российского экспортного центра и одного из крупнейших онлайн-операторов — компании «Нетология».

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Образовательные программы, особенно для молодёжи, становятся основой для начала и успешного ведения предпринимательской деятельности. По нашим клиентам мы видим, что предприниматели, прошедшие обучение, в целом более успешны, чем те, кто не учился. Поэтому Сбер всецело поддерживает проекты в сфере бизнес-образования».

Исследование показало, что 68% всех прошедших за четыре года обучение — молодые люди до 35 лет. Самые востребованные у них темы обучения связаны со стартом бизнеса, основами самозанятости и креативным предпринимательством.

Другой важный фактор, который определяет востребованность тех или иных программ, — фактическая занятость обучающегося. Предпринимательский опыт и этапы развития бизнеса существенно влияют на выбор и содержание программ обучения. 43% прошедших обучение (из тех, кто рассказал о своей занятости) — действующие предприниматели (собственники компаний или ИП). Ещё 9% зарегистрировали себя в качестве самозанятых. Остальные 48% потенциально готовы открыть собственное дело, среди них есть школьники и студенты, работники по найму, безработные и пенсионеры.

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития РФ: «Для предпринимателей критически важны знания: талантом или внутренним чутьем среди бизнесменов обладают единицы, для остальных – это та база знаний, навыков, компетенций, а не дипломы. Поэтому для более качественного образовательного процесса необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров в России. По разным оценкам на этом рынке работает до 500 тысяч человек, из которых 10-12% это корпоративные специалисты. Также есть фрилансеры и специалисты тренинговых, образовательных, консалтинговых центров».

Лидерами спроса стали такие темы, как продажи, в том числе через маркетплейсы, — 22%, бизнес-планирование — 15%, брендирование, маркетинг, привлечение клиентов — 15%, а также формирование отчётности, юридическая и финансовая грамотность — по 9% запросов каждая.

Спрос по направлениям сильно отличается в разных субъектах. Так, тема финансовой грамотности оказалась наиболее популярной в таких регионах, как Орловская область, Республика Бурятия и Республика Карелия (более 25%). Продажи наиболее популярны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ивановской и Пензенской областях, Удмуртской Республике (более 25% от всех запросов в регионе).

Если говорить о фактически удовлетворённом спросе, то данный показатель также очень сильно отличается в разных направлениях программ обучения и каждое направление должно рассматриваться в отдельности в разрезе российских регионов. В целом есть потенциал к наращиванию программ по повышению юридической грамотности, обучению формированию отчётности, основам охраны труда и продажам.

Важный ориентир для субъектов РФ в исследовании — среднероссийские показатели: число прошедших обучение на 1 тыс. населения (9 человек), средневзвешенное время обучения на 1 человека (19 часов), количество реализованных программ на 1 субъект (41 программа).

Вениамин Каганов, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, Председатель Комиссии по финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса, член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике: «В целом по итогам второй волны исследования рекомендации следующие. Во-первых, предоставлять возможность проходить обучение как можно большему количеству граждан и тем, кто только собирается открыть собственное дело и уже действующим предпринимателям. Во-вторых, обратить внимание на состав, продолжительность и покрытие программ предпринимательского образования: они должны быть разнообразными и покрывать региональный спрос по различным направлениям обучения, а также быть эффективными по охвату участников. В-третьих, ориентироваться на спрос, а не на собственный план: содержание предлагаемого по программам поддержки МСП обучения может существенно не совпадать с темами, которые нужны гражданам. В-четвёртых, в регионах с низкой инвестиционной привлекательностью уделять дополнительное внимание информированию о данном виде поддержки, ее продвижению и рекламе среди граждан».

От грамотности предпринимателей зависят устойчивость и развитие их бизнеса, а значит, инвестиционная привлекательность региона в целом, подчёркивает Вениамин Каганов.

Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ: «ТПП РФ поддерживает данный проект с самого начала его реализации, поскольку мы и сами уделяем в своей работе значительное внимание обучению предпринимателей, которое реализуется через Международный институт менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ (МИМОП), а также видим прямую связь между предпринимательской грамотностью и качеством и уровнем развития бизнеса».

Индивидуальные показатели Индекса ПОА могут использоваться для выработки стратегии повышения предпринимательской образовательной активности и инвестиционной привлекательности региона. Подробная информация о текущей работе и итоги второй волны исследования будут опубликованы на сайте АРФГ в течение 10 дней.

Индекс предпринимательской образовательной активности (Индекс ПОА) основан на расчётном интегральном показателе, отражающем уровень востребованности образовательных программ в сфере предпринимательства и вовлечённости российского населения в такие образовательные программы. Итоговый индекс по методике 2023 года отражает корреляцию баланса спроса и предложения на бизнес-обучение с предпринимательской активностью в регионе с учётом его инвестиционной привлекательности (по данным Национального Рейтингового Агентства). На основе значений данного индекса формируется рэнкинг субъектов РФ. Первая волна исследования прошла в 2022 году. В конце 2022 года была достигнута договоренность о включении показателей Индекса ПОА в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 2023 года в качестве внерейтингового показателя.