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Исследование МТC Live: казанцы планируют новогодний досуг за месяц

Исследование МТC Live: казанцы планируют новогодний досуг за месяц

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала продажи билетной витрины МТC Live в Казани в 2023 году. Татарстанцы стали чаще посещать зрелищные мероприятия – продажи билетов возросли больше, чем наполовину. Хотя цены на билеты в столице республики выросли на 5%, средняя цена остаётся одной из самых низких в категории крупных российских городов. При этом дешевле всего жителям республики обошлись билеты на детские мероприятия.

Эксперты экосистемы проанализировали траты в регионе на концерты и спектакли с января по ноябрь 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, продажи билетов выросли на 57%.

Средняя стоимость билета выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом дешевле всего казанцам обошлись детские мероприятия – средняя стоимость билета на них составила 500 рублей. Дороже всего за вход на детские мероприятия заплатили в Екатеринбурге (1274 рубля) и Санкт-Петербурге (1137 рублей). В проанализированных экспертами МТC Live регионах спектакли, мюзиклы и классика дороже всего стоят в Санкт-Петербурге: средняя стоимость билета на мюзикл составляет 1873 рубля, а на спектакли и классику – 2050 рублей. Екатеринбург отстает с ценой билета на мюзикл в 1653 рубля и на спектакли в 1083 рубля. В Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре билет на спектакль обошелся в 968 рублей. За посещение выставки и экскурсии казанцы тоже платят не больше 1000 рублей.

Топ-5 мероприятий, билеты на которые были доступны к продаже на витрине МТС Live в Казани с января по ноябрь 2023 года, возглавили концерты ANNA ASTI «ФЕНИКС TOUR» и татарского эстрадного певца Салавата, а также три спектакля Татарского драматического театра им. Г. Камала.

Эксперты МТC Live выяснили, что строить планы о новогодних развлечениях татарстанцы, как и нижегородцы, начинают в среднем за месяц. В отличие от них, жители Новосибирска и Краснодара планируют свой досуг сильно заранее - глубина продаж в этих регионах составляет 53 дня. Петербуржцы и екатеринбуржцы приобретают билеты на новогодние мероприятия уже ближе к дате, их глубина продаж равна 46 и 47 дням соответственно.

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