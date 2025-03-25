Исследование Домклик: за полгода казанские апартаменты подешевели на 5%

Аналитики Домклик изучили цены объявлений на готовые апартаменты за период с сентября 2024 года по начало марта 2025 года и на основе полученных данных определили города, в которых снизились цены на данных тип недвижимости. В лидерах – Нижний Новгород (-21%), Зеленоградск (-13%) и Химки (-9%).

Апартаменты – это коммерческая недвижимость, но по условиям приближенная к жилой. Юридический статус апартаментов не позволяет оформить в них постоянную регистрацию и получить налоговый вычет при покупке в ипотеку. Тем не менее, такие объекты остаются востребованными, особенно если расположены в деловых и центральных районах городов или в курортных зонах.

В последние годы наблюдался повышенный интерес к апартаментам на вторичном рынке — в 2024 году доля ипотеки на покупку готовых апартаментов превысила 60% от всего количества сделок по данному типу недвижимости.

За полгода, с сентября 2024 года по начало марта 2025 года, предложение на рынке готовых апартаментов сократилось на 14%, что повлекло за собой рост цен. За последние полгода медианная стоимость квадратного метра апартаментов на вторичном рынке по России выросла на 6% и составила 277,3 тыс. рублей.

Однако в некоторых городах наблюдается обратная тенденция.

Наиболее значительное снижение цен было зафиксировано в Нижнем Новгороде – столице Нижегородской области. С сентября 2024 года стоимость квадратного метра готовых апартаментов здесь упала на 21%. На 13% уменьшились цены в Зеленоградске – курорте на Балтике в Калининградской области, где сейчас квадратный метр на вторичном рынке стоит 400 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров по снижению цен подмосковные Химки, где цена за квадратный метр упала на 9% до 183,3 тыс. руб.

В Казани цены упали на 5% – до 188,1 тыс. руб., в Санкт-Петербурге на 3% – до 256,4 тыс. руб., а в Рязани на 1%. Колебание цен (-0,2%) было отмечено в Омске, где квадратный метр теперь стоит 105,8 тысячи рублей.

Стоит обратить внимание, что среди девяти городов рейтинга три находятся в Московской области – Химки, Королев и Люберцы. В Королёве квадратный метр готовых апартаментов подешевел на 4% и теперь оценивается в 129,7 тыс. руб. В Люберцах стоимость одного квадрата опустилась до 186,5 тыс. руб. (-1%).

Что касается предложения на рынке готовых апартаментов, то в большинстве исследованных городов оно сокращалось, причем сильнее, чем в среднем по стране. Наиболее значительно предложение сократилось в Химках (-48%), Омске (-46%) и Королёве (-31%). Вместе с тем, есть города, где предложение увеличилось, и абсолютным лидером здесь стали Люберцы, где количество предложений готовых апартаментов возросло на 172%.

Методология

Аналитики Домклик рассмотрели данные витрины Домклик по стоимости квадратного метра на вторичном рынке апартаментов в городах России на сентябрь 2024 года и начало марта 2025 года.

На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с сентября 2024 года по март 2025 года и выделили города России, в которых снизились цены за указанный временной промежуток.