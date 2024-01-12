Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» в 2023 году выполнили 109 тыс. исследований

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 12 месяцев 2023 года. Всего выполнено 109 тыс. исследований качества нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время на производственных объектах предприятия функционируют десять лабораторий. Две из них выполняют многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, восемь – нефти. С помощью отборов и анализа проб подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Инфраструктура и функции ИЛ интегрированы в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где обработка поступивших данных о качестве нефти и нефтепродуктов происходит автоматически. Программа позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизировать процессы, повысить контроль.

Персонал лабораторий АО «Транснефть – Прикамье» имеет необходимую квалификацию и регулярно её повышает. На вооружении специалистов - инновационные приборы, которые позволяют на высоком уровне отслеживать качество нефти и нефтепродуктов. В 2023 году парк оборудования ИЛ пополнился современным анализатором для определения хлорорганических соединений в нефти, анализатором серы в нефтепродуктах, а также высокоточными аппаратами для определения температуры помутнения нефтепродуктов.

В 4 квартале 2023 года в лабораториях реализовано подписание протоколов испытаний (сведений об испытаниях) в ЕЛИС квалифицированной электронной цифровой подписью, имеющей равную силу с бумажным носителем с подписью и печатью.

Отделом качества нефти и нефтепродуктов ежеквартально проводится техническое обучение для специалистов отдела, начальников и инженеров-химиков ИЛ нефти и нефтепродуктов в целях поддержания и закрепления профессиональных компетенций, необходимых для деятельности в сфере контроля качества нефти и нефтепродуктов.

Во всех лабораториях ежегодно организуются и проводятся учебно-тренировочные занятия для отработки действий персонала при возможных возникновениях нештатных ситуаций. За 12 месяцев 2023 года в ИЛ проведены занятия по 4 темам.

С начала текущего года 5 ИЛ нефти прошли процедуры оценки состояния измерений. Полученные заключения подтвердили возможности лабораторий, необходимые в заявленной области деятельности.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением производственной деятельности ПАО «Транснефть» в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов.