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Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, в новом рекламном видеоролике продемонстрировал историю развития связи и показал, какую важную роль играет ее качество в жизни человека во все времена. На своем сайте Tele2 объяснила с помощью понятных визуальных решений сложные технологические процессы. Благодаря отлаженным алгоритмам, которые контролирует оператор, абоненты могут не переживать за качество связи.

На сайте пользователя встречает Миа – искусственный интеллект Tele2. Даже не зная специфики технологических процессов, посетитель сайта может составить представление о том, как искусственный интеллект участвует в развитии связи, улучшении ее качества и управлении нагрузкой на сеть. Специальная технология позволяет распределить нагрузку между базовыми станциями таким образом, чтобы у абонентов был стабильный интернет даже на массовых мероприятиях.

Клиентская база Tele2 растет – она составила 48,1 млн абонентов с MVNO «Ростелекома» по итогам 2022 года. По данным big data, количество уникальных пользователей мобильных приложений соцсетей, мессенджеров, банков, маркетплейсов, стримингов и приложений для прослушивания музыки по итогам 2023 года выросло на 17%, а относительно начала 2022 года – на 69%. Учитывая рост диджитал-аудитории, оператор беспрерывно работает над модернизацией базовых станций, а искусственный интеллект самостоятельно распределяет нагрузку между ними. Оператор обеспечивает качественное покрытие сети и стабильный сигнал связи как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах.

В рамках кампании Tele2 выпустила видеоролик и показала развитие связи, которая во все времена имела важное значение для человека. Существовали разные способы связи, она развивалась и менялась, но людям всегда было важно иметь качественную связь друг с другом. В ролике главный герой, известный зрителям Босс Tele2, оказывается среди древнейших людей и зажигает сигнальный огонь, который далее трансформируется в голубиную почту. Следующий этап эволюции связи – создание телеграфа, предпоследняя ступень развития – телефон, а вершиной эволюции оператор в своем ролике называет смартфон. Сегодня для обеспечения высокого качества связи необходимы достаточная скорость и стабильность интернета, хорошее покрытие сети и распределение нагрузки на базовые станции – работу этих процессов в Tele2 обеспечивает ИИ. Искусственный интеллект Миа появляется не только в ролике – клиенты оператора могут увидеть ее на сайте и в приложении «Мой Tele2».

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