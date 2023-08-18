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Ипотеку в Сбере по текущим ставкам можно оформить до 22 августа

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В связи с повышением Центробанком РФ ключевой ставки на 3,5 процентных пункта до 12% годовых, Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным продуктам на вторичное жилье и новостройки на 2 п.п. Однако клиенты, подавшие заявки до этого срока, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго. Все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются — условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке», — сообщают в кредитной организации.

По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5 % годовых. При этом Сбер увеличил размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами СберСпасибо. Теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Такое решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров, которое было анонсировано в понедельник.

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