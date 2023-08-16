Интернет-активные туристы ездят в Казань, Нижнекамск и Альметьевск

С начала года в городах Татарстана увеличилось число гостей из других регионов. По итогам семи месяцев аналитики МегаФона зафиксировали в крупных населенных пунктах республики рост туристов на 40%. Вместе с тем онлайн-трафик, расходуемый путешественниками, вырос в шесть раз, а голосовой — в три.

Делиться фото кремля, «Кул-Шарифа», набережной и множества других достопримечательностей гости предпочитают в Казани. В среднем на приезжего в июле здесь пришлось более одного гигабайта трафика — это наибольший показатель по использованию туристом интернета среди городов региона. Вероятно, сказывается длительность пребывания — выходных недостаточно, чтобы увидеть все знаковые места республиканской столицы.

Вторую позицию онлайн-рейтинга занимает Нижнекамск, а третью — Альметьевск. Также в первую пятерку попали Набережные Челны и Азнакаево, притягивающее видами самой высокой точки Татарстана — горы Чатыр-тау и отдыхом в бассейне под открытым небом.

В среднем путешественники прокачивают по 200 мегабайт на человека. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. Самые интернет-активные гости в июле приезжали из Воронежской области, Республики Тыва и Камчатского края.

По телефону общаются гости Татарстана не очень много — на туриста приходится порядка трех минут.

«Строительство дополнительной телеком-инфраструктуры необходимо для поддержания высокой скорости мобильного интернета при растущем турпотоке и онлайн-трафике. Мы точечно определили места, где видим большую нагрузку и запустили новые объекты связи в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. До конца года в планах — продолжить расширение сети не только в городах, но и в небольших поселениях», — отметил технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.

По информации Росстата, в 2022 году Татарстан посетили 3,9 млн туристов. Планируется, что к 2030-му ежегодный турпоток достигнет 5 млн человек.