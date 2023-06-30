Инкассаторы и сотрудники безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка стали победителями и призерами профессионального конкурса

На прошлой неделе Сбер подвел итоги всероссийских соревнований по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбера. Сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка заняли призовые места в командном зачете среди инкассаторов и службы безопасности. Лучшими стрелками Сбера стали охранники Владислав Чирков и Михаил Казанкин.

В течение двух дней команды из разных регионов страны проходили испытания, которые позволяют определить уровень профессионализма и готовности действовать во время нештатных ситуаций, а также оценить знание сотрудниками нормативных документов. Помимо командных прошли и личные первенства. Сотрудники инкассации и охраны Сбера соревновались в таких дисциплинах, как противопожарная подготовка, эстафета на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельба, возгорание, оказание первой медицинской помощи и полоса препятствия с системой видеонаблюдения.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.