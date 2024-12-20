Информационная кампания «Здоровая кожа – здоровые суставы» проходит в Республике Татарстан

В Республике Татарстан проходит социальная информационная кампания «Здоровая кожа – здоровые суставы». Её цель – повысить уровень осведомлённости о таких заболеваниях, как псориаз и псориатический артрит. Рассказываем об особенностях псориатического артрита, симптомах, маршрутизации пациентов и лечении.

Псориаз – это хроническое неинфекционное рецидивирующее заболевание с преимущественным поражением кожи. При этой патологии на теле появляются красные высыпания в виде папул-узелков, кожа покрывается серебристыми чешуйками, шелушится и зудит. По заболеваемости псориаз лидирует среди всех кожных патологий: им болеет около 3% россиян1. Согласно данным Минздрава России, в 2019 году в нашей стране диагноз «псориаз» установили 95 821 человеку, в Республике Татарстан псориаз обнаружили у 4 294 человек2.

Псориаз может привести к более серьёзным заболеваниям.

«У 30% пациентов с псориазом, как правило, развивается псориатический артрит», – отметила главный внештатный ревматолог Министерства Здравоохранения Республики Татарстан Якупова Светлана.

Псориатический артрит – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает суставы, позвоночник, сухожилия, ногтевые пластины, кишечник и органы зрения. В России псориатическим артритом ежегодно заболевают около 3 000 человек2.

Псориатический артрит на фоне псориаза возникает в течение 5-10 лет. Если заболевание диагностировать слишком поздно, то пациент может стать инвалидом.

Светлана Якупова предупреждает, что при псориазе и таких симптомах, как:

боль в суставах и позвоночнике, усиливающаяся в покое и в утренние часы;

скованность суставов более 1 часа;

болезненность, припухлость, дискомфорт суставов;

боли в пятках

следует обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Врач должен выдать направление к ревматологу и/или дерматологу, которые в амбулаторных условиях и/или в условиях дневного стационара (при наличии медицинских показаний) назначают специализированное лечение. Оно направлено на облегчение боли в суставах, уменьшение воспаления и улучшение качества жизни пациента и включает лекарственную терапию, физиотерапию и реабилитацию, соблюдение диеты, контроль над эмоциональным состоянием и ведение здорового образа жизни.

Ещё одной проблемой пациентов, страдающих псориазом и псориатическим артритом, является социальная стигматизация (от греч. στíγμα — «ярлык, клеймо»). Многие не знают, что псориаз и псориатический артрит – заболевания неинфекционные, и стараются всячески избегать людей с такими диагнозами. Из-за социальной стигматизации пациенты с псориазом и псориатическим артритом чувствуют себя некомфортно, у многих наблюдается депрессия.

Важно знать, что при своевременной диагностике и получении современной лекарственной терапии заболевание можно держать под контролем и вести полноценную активную жизнь.

В 2024 году социальный проект «Здоровая кожа – здоровые суставы» реализуется в Москве, Липецкой, Воронежской, Самарской областях и в республиках Татарстан и Башкортостан.

1 - Проект междисциплинарных рекомендаций по диагностике, методам оценки степени активности, терапевтической эффективности и применению генно-инженерных биологических препаратов у пациентов с сочетанными иммуновоспалительными заболеваниями (псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона) / Д. И. Абдулганиева и др. // Современная ревматология, 2018; 12(3):4–18.

2 - Заболеваемость всего населения России в 2019 году: с диагнозом, установленным впервые в жизни: статистические материалы. – М., 2020. – URL: http://miaceao.ru/wp-content/uploads/2020/07/01_Zabolevaemost-vsego-naseleniya-Rossii-v-2019-godu.pdf