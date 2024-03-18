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ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн

ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн

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билайн разработал новый программный комплекс «Интеллектуальный планировщик», который в разы ускорил работу по подготовке планов развития сотовой сети.

Комплекс в автоматическом режиме определяет проблемные зоны на сети — как по емкости, так и по покрытию, — и разрабатывает адресные планы развития. «Интеллектуальный планировщик» интегрирован во все внутренние базы данных компании, что позволяет выполнять расчеты на основе маркет-прогнозов трафика, оценивать эффект от партнерских программ, учитывать в расчетах текущие и будущие базовые станции (БС), а также выбирать тип подключения новых БС в транспортную сеть, рассчитывая при этом длину ВОЛС, подбирая ответные части радиорелейных линий и назначая спутниковые каналы для БС в самых отдаленных локациях.

Благодаря искусственному интеллекту происходит постоянное самообучение расчетного комплекса — учитывается обновление абонентских устройств, рефарминги спектра, перераспределение нагрузки между базовыми станциями, изменения транспортных потоков и миграция населения в новые микрорайоны. Программа анализирует более 10 млн параметров при составлении моделей для прогнозирования скорости передачи данных в конкретной локации. На основе полученных результатов выполняется автоматический подбор технических решений для расширения сети.

Ольга Рамина, директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом»:

«На рынке сегодня нет готовых решений, которые могут совмещать расчеты по емкости и покрытию сети с автоматической подготовкой бизнес-кейсов. Но в «Интеллектуальном планировщике» удалось реализовать этот сложный алгоритм: по нажатию одной кнопки выполняется полный анализ покрытия всей территории РФ с учетом самых актуальных 3D-карт местности, определяются зоны, где покрытие и сервис LTE недостаточные, и рассчитывается проект по «закрытию белых пятен». Благодаря внедрению «Интеллектуального планировщика» в рабочий процесс мы реализовали рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, дало +25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов».

Еще одной важной особенностью нового программного комплекса является способность планировать сеть «лицом к абоненту». «Интеллектуальный планировщик» использует обезличенный сбор данных с мобильных терминалов абонентов, на основе которых строит «тепловые карты» для точного определения места размещения новых БС.

Кроме того, комплекс работает с оборудованием всех вендоров, в том числе, может быть совместим с отечественными решениями и работать с растровыми картами. Это позволяет гибко настраивать систему под разные критерии.

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