Игры Будущего собрали гостей от Хабаровска до Калининграда

Гостями масштабного спортивного события на стыке спорта, науки и технологий в Казани стали представители более чем 80 регионов страны. Самыми многочисленными оказались делегации из Москвы, Башкортостана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, свидетельствует исследование МегаФона.

В воскресенье завершился международный турнир в концепции фиджитал «Игры Будущего». На протяжении двух недель столица Татарстана была местом притяжения любителей киберспортивных дисциплин. Согласно анализуобезличенных данных оператора, наибольший интерес зрелищные соревнования вызвали у москвичей и соседей. Доля болельщиков из мегаполиса, а также ближайших республик и областей в турнирных локациях составила 58%всех приехавших россиян.

Среди зрителей мероприятия оказались путешественники, которые преодолели тысячи километров, чтобы увидеть грандиозное событие. На трибунах побывали абоненты из Мурманска, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской, Калининградскойобластей.

Наиболее популярными среди гостей оказалась«Битва роботов» — зрелищные поединки запрограммированных боевых роботов. Каждый второй посетитель (50%) Казанского цирка во время состязаний приехал из другого региона. Далее по интересу среди приехавших болельщиков следуют соревнования по Dota 2(49%). Наблюдателей привлекли сильнейшиекоманды из 16 стран, которые сразились в популярной онлайн-стратегии. Замыкает тройку фиджитал-баскетбол: 46% зрителей виртуального матча и игры на паркете прибыли издалека.

В дни Игр Будущего на соревновательных объектах жители и гости республики, абоненты оператора, израсходовали порядка 70 тысяч гигабайт мобильного интернет-трафика. Такой объем соизмерим с 13 млн фото, отправленных в мессенджерах.