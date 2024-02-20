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Группа ВТБ заработала рекордную прибыль за 2023 год

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По итогам 2023 года группа ВТБ продемонстрировала высокую рентабельность бизнеса, заработав 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%.

«2023 год стал для ВТБ рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту активной клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов. Все финансовые цели, которые мы ставили перед собой на прошлый год были выполнены или перевыполнены. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне сильного роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и хорошей эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы «Открытие» в ВТБ. Важным этапом развития группы ВТБ стала принятая в декабре 2023 года Стратегия развития на период 2024-2026. Реализация новой стратегии позволит нам существенно повысить уровень органической прибыльности бизнеса и будет способствовать долгосрочному росту акционерной стоимости», - заявил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

В 2024 году прибыль прогнозируется на уровне 435 млрд рублей. ВТБ учел в новом бизнес-плане на 2024 год сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первых двух кварталов и снижение до 13% к концу 2024 года.

По итогам 2023 года активы группы ВТБ увеличились на 20,5% и достигли 29,4 трлн рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,0 трлн рублей, увеличившись за 2023 год на 21,0%, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 17,6%.

Кредиты физическим лицам увеличились за 2023 год на 24,6% до 7,0 трлн рублей. Сегодня банк ВТБ выдает каждый пятый розничный кредит в России.

Объем кредитов юридическим лицам увеличился за 2023 год на 19,3% до 14,0 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 14,4%.

По состоянию на 1 января 2024 года совокупные средства клиентов Группы выросли на 20,5% до 22,3 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 17,4%.

ВТБ соблюдает все регулятивные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России, как на уровне банковской группы, так и на уровне Банка ВТБ.

Дмитрий Пьянов добавил, что с 26 февраля по 1 марта ВТБ проведет Стратегическую неделю, в рамках которой презентует новую Стратегию на 2024-2026 годы по направлениям: розница, средний и малый бизнес, технологии, корпоративно-инвестиционный бизнес.

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