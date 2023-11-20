Группа ВТБ: две трети россиян намерены встречать Новый год дома

67% россиян заявили о намерении провести новогоднюю ночь дома (на Дальнем Востоке 76%, в Сибири 75%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области только 56%). Еще 11% отправятся встречать Новый год в гости к родственникам и друзьям. На даче собираются отметить праздник 3% опрошенных, по 2% – на работе, в кафе или ресторане, а также в путешествии по России. В путешествии за границей встретить приход нового года намереваются менее 1% респондентов. 12% пока не определились со своими планами, не намерены праздновать Новый год 2% (на Урале 4%). Но новогодние каникулы 15% опрошенных планируют поездки по России (в Московском регионе 21%, на Дальнем Востоке 10%), а еще 3% намерены съездить за границу. Не собираются в путешествия 56% (в Сибири 64%, в Москве и Московской области 49%), 26% пока не определились с планами на «длинные выходные». Половина россиян (48%) рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. В 1-3 тысячи рублей хотели бы уложиться 13%, в 3-5 тысяч – 19%, в 5-10 тысяч - 20% опрошенных. 11% предполагают потратить на новогодние подарки 10-15 тысяч рублей, 5% - 15-20 тысяч, 7% самых щедрых - свыше 20 тысяч рублей. 20% затруднились ответить на этот вопрос. А 5% вообще не планируют такие траты (на Северном Кавказе 8%, в Сибири 3%). На новогодний стол в расчете на одного человека 43% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей. 17% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека, 9%- 5-10 тысяч, 3% - 10-15 тысяч, по 2% - 15-20 тысяч и свыше 20 тысяч рублей на человека. 21% затруднился с ответом на этот вопрос. 26% опрошенных россиян планируют потратить на путешествия и развлечения во время новогодних праздников не более 10 тысяч рублей (на Дальнем Востоке 34%, на Урале 19%). Бюджет в 10-30 тысяч рублей на новогодние развлечения отводят себе 11%. Еще 6% намерены израсходовать на эти цели 30-50 тысяч рублей, 3% - 50-100 тысяч рублей, 2% - свыше 100 тысяч (в Москве и Московской области 5%). Больше половины респондентов (52%) затруднились ответить на этот вопрос. 31% мужчин и 29% женщин считают лучшим новогодним подарком сюрприз, нечто неожиданное. По 22% назвали самым желанным подарком деньги. 12% мужчин и 10% женщин хотели бы получить на новый год что-нибудь полезное в хозяйстве, 8% мужчин и 7% женщин – гаджеты или электронные приборы. 7% женщин мечтают о новогоднем подарочном сертификате, 6% - о драгоценностях. 15% мужчин и 7% женщин сказали, что им не нужно подарков. Чаще всего такой ответ давали в Южном федеральном округе (15%), реже всего на Дальнем Востоке (7%). *Опрос проведен 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.