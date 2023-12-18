Группа ВТБ: больше половины жителей ПФО назвали 2023 год удачным для себя

Для 55% жителей Приволжья уходящий год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Главными позитивными моментами 2023 года респонденты называют отсутствие проблем со здоровьем у родных и близких, а также удачный отдых. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Больше половины жителей округа полагают, что 2023 год сложился для них хорошо (9% оценили его как очень удачный, 46% назвали скорее удачным). При этом для 27% этот год оказался лучше прошлого, еще для 29% - таким же хорошим. Для 31% участников опроса уходящий год неудачным. 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди главных позитивных моментов 2023 года (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители ПФО выделяют отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей (34%), отдых, оставивший приятные воспоминания (27%), гармонию в личных отношениях и увеличение дохода (по 19%). У 11% появилась новая работа, еще 11% завели себе домашнего питомца. 9% завершили ремонт или совершили крупную покупку. У 6% пополнение в семье.

37% жителей ПФО заявили об улучшении своего финансового положения в 2023 году. Еще у 36% финансовое положение в уходящем году не изменилось. У 20% респондентов в уходящем году появились новые доходы от подработки, у 12% от банковского вклада или накопительного счета, у 5% от инвестиций в ценные бумаги.

Отвечая на вопрос о своей финансовой стратегии в 2023 году, 14% опрошенных в ПФО сообщили, что они брали кредиты на крупные покупки и больше тратили. В том числе, 4% брали ипотеку. 16% тратили и формировали сбережения в равной мере, стараясь поддержать баланс, 33% в основном сберегали, накапливая средства на вкладах и накопительных счетах, 37% не обременяли себя кредитами и не сберегали.

Удалось совершить поездки за пределы своего региона в 2023 году 33% участников опроса, 67% не смогли сделать это по разным причинам. Из тех, кто путешествовал, 63% делали это один раз в год, 28% - 2 раза, 9% - три и более раз. Из тех, кто путешествовал, 92% ездили по России, 21% выезжали за границу (часть опрошенных были в путешествии как по нашей стране, так и за рубежом).

*Опрос проведен 1 –8 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.