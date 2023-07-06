Греф заявил, что проблем в банковском секторе РФ не будет

Об этом глава Сбербанка сказал на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге сегодня, 6 июля.

По словам Грефа, банковский сектор России адаптируется под текущую экономическую ситуацию. Греф подчеркнул, что для этого руководством ЦБ была проделана огромная работа по трансформации в относительно спокойное для страны время.