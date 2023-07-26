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Греф – 90% переводов между физлицами в Сбере являются бесплатными

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Глава Сбербанка отметил, что более 90% переводов между гражданами в Сбере являются бесплатными.

«У нас около 80% это переводы до 50 тыс. рублей, и они у нас не облагаются никакими комиссиями. Кроме того, по подписке «Прайм» это бесплатно. В целом у нас порядка 95% транзакций бесплатные. Там очень небольшая часть платная, это делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами", – ответил Греф журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло на территории курорта «Манжерок» в Республике Алтай.

Напомним, весной 2020 года Сбер принял решение начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тыс. рублей в месяц. При отсутствии подписки взимается комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. рублей.

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