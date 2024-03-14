Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса бронирования столика в буфетах Театра Камала. Забронировать столик и сделать предзаказ можно будет при покупке билета на платформе МТС Live, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени.

Сервис доступен в буфетах у зимнего сада и на балконе, а также в буфете с улицы Татарстан – на уровне входа в партер зрительного зала. Благодаря удобной функции гости не будут стоять в очередях до спектакля или в антракте. Забронировать столик и оформить предзаказ из меню буфета можно при покупке билетов на витринах МТС Live и Ticketland либо через сайт Театра Камала. После оплаты придет смс-уведомление с номером бронирования и датой мероприятия, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени.

«Совместно с нашим давним партнёром МТС Live мы разработали не имеющее аналогов приложение. В него загружено подробное меню и предусмотрена оплата заказа на любой временной промежуток. Убеждены, что новая услуга даст нашим зрителям возможность с ещё большим комфортом проводить время в Театре Камала», - отметил директор ТГАТ им.Г.Камала Ильфир Якупов.

Меню доступно на русском и татарском языках – в нем можно найти фотографии, описания блюд и напитков, доступных к предзаказу. Буфеты Театра Камала начинают работу за 45 минут до начала спектакля и закрываются после антракта. Забронировать столик можно на определенное время – до начала спектакля или на время антракта.

«МТС Live - не только сервис для покупки билетов, мы создаем дополнительные цифровые услуги для удобства и комфорта зрителей, которые помогут оставить приятные впечатления от похода в театр. Сначала для Театра им. Евгения Вахтангова, а потом и для других мы разработали специальное дополнение к сайту, благодаря которому гости могут заранее позаботиться о своем отдыхе во время антракта. Мы рады, что один из ведущих региональных театров подключился к системе», – комментирует генеральный директор МТС Live Михаил Минин.

Функция онлайн-предзаказа уже больше полугода с начала театрального сезона успешно работает в Театре им. Евгения Вахтангова. С ее помощью удалось увеличить пропускную способность буфета – почти все столики забронированы за несколько недель до спектакля. Кроме Театра им. Евгения Вахтангова, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и ряда других столичных театров, функция брони столиков запущена в Свердловском театре музыкальной комедии и Пермском Театре-Театре.