Гости и жители Татарстана могут купить авиа, ж/д и автобусные билеты на платформе МТС Travel

Цифровая экосистема, сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. С ее помощью татарстанцы и гости республики смогут выбрать и оплатить билеты, проживание, а также составить план поездки с помощью онлайн-журнала и брендированных путеводителей.

Платформа стала универсальной для самостоятельных путешественников. Теперь здесь можно найти билеты на поезда и автобусы по России и в страны СНГ. Также представлены авиабилеты на рейсы по всему миру, всего порядка 350 российских и зарубежных авиакомпаний, среди которых и наиболее популярные «Победа», «Аэрофлот», S7, Turkish Airlines, Pegasus, Emirates, Flydubai и другие. В том числе, клиентам платформы доступно прямое сообщение более чем с 30 странами.

Достаточно выбрать вид транспорта, пункты отправления и прибытия и даты — сервис покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по 10 параметрам в зависимости от вида транспорта – выбрать тип вагона для ж/д перевозок, наличие пересадок в случае с авиа и т.д. На платформе также есть возможность приобрести билеты на составные маршруты, например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

Оплата билетов, в том числе по зарубежным направлениям, доступна картами любых российских банков. Как и в случае с бронированием отелей, пользователи, приобретающие билеты на платформе, получают круглосуточный сервис поддержки.