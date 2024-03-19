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Гости и жители Татарстана могут купить авиа, ж/д и автобусные билеты на платформе МТС Travel

Гости и жители Татарстана могут купить авиа, ж/д и автобусные билеты на платформе МТС Travel

Фото: ПАО МТС

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Цифровая экосистема, сообщает о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. С ее помощью татарстанцы и гости республики смогут выбрать и оплатить билеты, проживание, а также составить план поездки с помощью онлайн-журнала и брендированных путеводителей.

Платформа стала универсальной для самостоятельных путешественников. Теперь здесь можно найти билеты на поезда и автобусы по России и в страны СНГ. Также представлены авиабилеты на рейсы по всему миру, всего порядка 350 российских и зарубежных авиакомпаний, среди которых и наиболее популярные «Победа», «Аэрофлот», S7, Turkish Airlines, Pegasus, Emirates, Flydubai и другие. В том числе, клиентам платформы доступно прямое сообщение более чем с 30 странами.

Достаточно выбрать вид транспорта, пункты отправления и прибытия и даты — сервис покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по 10 параметрам в зависимости от вида транспорта – выбрать тип вагона для ж/д перевозок, наличие пересадок в случае с авиа и т.д. На платформе также есть возможность приобрести билеты на составные маршруты, например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

Оплата билетов, в том числе по зарубежным направлениям, доступна картами любых российских банков. Как и в случае с бронированием отелей, пользователи, приобретающие билеты на платформе, получают круглосуточный сервис поддержки.

«МТС Travel становится все более востребованной площадкой для самостоятельных путешественников. За четвертый квартал 2023 года число бронирований отелей на платформе выросло более чем в два раза к третьему кварталу. Самостоятельным туристам важны гибкость, простота, скорость оформления заказа, возможность сделать это на одной платформе — значимые факторы выбора. Появление витрины с билетами в дополнение к отелям – важный этап в развитии как универсального туристического агрегатора.”, — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

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